Цена полного разового билета на электричку Москва-Тверь с 1 августа вырастет до 392 руб.

Стоимость полного разового билета на электричку Москва-Тверь с 1 августа 2018 г. вырастет до 392 руб., сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«С 1 августа 2018 г. на основании приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 13 июля 2018 г. №72/нп «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Тверской области, осуществляемые АО „МТ ППК“, изменяется тариф на пригородные перевозки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в границах Тверской области устанавливается тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородных пассажирских поездах (6000-й нумерации) в размере 25,40 руб. (сейчас — 24,50 руб.) за первые 10 км вне зависимости от дальности поездки и 2,54 руб. (сейчас — 2,45) за каждый последующий километр после 10-го; в границах Тверской области устанавливается тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в скорых пригородных поездах «Ласточка» (7000-й нумерации) в размере 3,81 руб. (сейчас — 3,67) за каждый 1 км вне зависимости от дальности поездки; стоимость проезда в границах Тверской области в пригородных поездах всех категорий округляется с точностью до 1 руб. таким образом, что суммы менее 0,5 руб. не учитываются, а суммы 0,5 руб. и более увеличиваются до целых рублей.

«Таким образом, с 1 августа стоимость полного разового билета от Москвы до Твери в пригородном поезде составит 392 руб., в скоростном поезде «Ласточка» — 520 руб. Полные таблицы стоимости можно найти на сайте компании», — пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что стоимость проезда в пригородных поездах АО «МТ ППК» по территории других регионов, а также стоимость перевозки ручной клади и велосипедов в границах Тверской области не изменится.

Согласно данным из открытых источников, на сегодняшний день стоимость полного разового билета от Москвы до Твери составляет 387 руб., а в «Ласточке» — 510 руб.