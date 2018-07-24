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Как заменить молнию в джинсах, сохранив фабричную отстрочку: мастер-класс + видео
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Как заменить молнию в джинсах, сохранив фабричную отстрочку: мастер-класс + видео 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Сломавшаяся молния — одна из самых частых «неполадок», возникающих в процессе эксплуатации джинсов. Если в брюках из другой ткани выпороть и вшить новую молнию проще, в случае с джинсами дело несколько осложняется тем, что хочется сохранить внешний вид фабричных отделочных строчек и сделать факт ремонта незаметным. Как избавить джинсы от сломанной молнии и вшить новую с минимальным ущербом для фабричной отделки — способ-лайфхак, без распарывания швов пояса джинсов и отстрочки.
Фото: pinterest
Вам потребуется:
— распарыватель или ножницы для распарывания;
— портновские ножницы;
— новая молния немного длиннее сломанной;
— мелок или обмылок;
— нитка с иголкой;
— кусок картона;
— булавки;
— швейная машина и нитки.
Последовательность работы:
1. Распорите закрепку внизу молнии. Удалите нитки.
2. Раскройте молнию. С изнанки распорите шов, которым половинка молнии пришита к отстроченной части джинсов. При этом не трогайте отделочную строчку. Сверху и снизу отрежьте половинку молнии под корень, не выпарывая её верх и низ.
3. Выпорите вторую половинку молнии, на этот раз распарывая фабричный отделочный шов. Верхний и нижний край половинки молнии не выпарывайте, а отрежьте под корень. Уберите все нитки с распоротых швов.
4. Приложите молнию на место выпоротой и пометьте мелком или мылом нужную длину.
5. Теперь молнию нужно отрезать определённым образом (см. фото). Края среза лучше подпалить, например, зажигалкой.
6. Зашейте отрезанный конец застёжки, чтобы зафиксировать конец молнии в закрытом состоянии.
7. Расстегните подготовленную молнию. Завернув концы свободной тесьмы назад и от застёжки, вложите тесьму на место выпоротой, сделайте закрепку и вшейте молнию с одной стороны (см. фото). Выполнив шов до середины, передвиньте бегунок вверх, поставьте на место нижний уголок свободной тесьмы и закончите шов, сделав закрепку в конце. Одна сторона молнии остаётся не вшитой.
8. Застегните джинсы, расправьте их и вложите внутрь картон. Булавками сколите слои ткани вдоль зубчиков молнии со стороны, где она не вшита.
9. Расстегните пуговицу, переверните джинсы и приколите тесьму молнии к ткани, как показано на фото. Уберите булавки снаружи (внутри оставьте).
10. Подогните кончик тесьмы и приколите булавкой.
11. Поставьте иглу машины в левое положение. Выберите размер стежка 1-1,5 мм. Вшейте вторую часть молнии так же, как сделали это с первой. Завёрнутый кончик тесьмы можно пристрочить дополнительно.
12. Мелким зигзагом сделайте закрепку на месте старой. Готово.
Ещё подробнее — в видео:
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