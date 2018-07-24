Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,96%

Investing.com — Фондовый рынок Израиля завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, финансов и страхования.

На момент закрытия на Тель-Авивской фондовой бирже TA 35 вырос на 0,96%, достигнув 52-недельного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса TA 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Delek Group (TA:DLEKG), которые подорожали на 1.880,000 п. (3,76%), закрывшись на отметке в 51.890,0000. Котировки Tower Semiconductor Ltd (TA:TSEM) выросли на 270,00 п. (3,26%), завершив торги на уровне 8.540,000. Бумаги Harel Ins&Inv (TA:HARL) выросли в цене на 43,0 п. (1,63%), закрывшись на отметке 2.684,000.

Лидерами падения стали акции Melisron (TA:MLSR), цена которых упала на 280,000 п. (1,94%), завершив сессию на отметке 14.170,0000. Акции Ormat Technologies (TA:ORA) поднялись на 170,000 п. (0,90%), закрывшись на уровне 18.680,0000, а Big Shopping Centers Ltd (TA:BIG) снизились в цене на 80,00 п. (0,34%) и завершили торги на отметке 23.600,0000.

На Тель-Авивской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (245) превысило количество закрывшихся в минусе (136), а котировки 29 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,38%, или 0,94, достигнув отметки $68,83 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,92%, или 0,67, до $73,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,19%, или 2,30, до отметки $1.227,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/ ILS выросла на 0,04% до 3,6496, а котировки EUR/ILS повысились на 0,15%, достигнув отметки 4,2715.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,17% до 94,26.