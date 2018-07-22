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Руководство «Ньюкасла» обещает Бенитесу свыше 100 миллионов евро при выполнении одного условия
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Руководство «Ньюкасла» обещает Бенитесу свыше 100 миллионов евро при выполнении одного условия
Soccer News
28 минут назад
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Soccer News
Так, по сведениям Sun Sport, «сороки» будут готовы предоставить 58-летнему специалисту 110 миллионов евро на усиление состава команда, если он даст согласие на подписание нового трехлетнего контракта.
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