Руководство «Ньюкасла» обещает Бенитесу свыше 100 миллионов евро при выполнении одного условия

Так, по сведениям Sun Sport, «сороки» будут готовы предоставить 58-летнему специалисту 110 миллионов евро на усиление состава команда, если он даст согласие на подписание нового трехлетнего контракта.