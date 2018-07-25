Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,65%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, телекоммуникаций и финансов и инвестиций.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подорожал на 0,65%, достигнув месячного максимума, индекс ADX General вырос на 1,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN), которые подорожали на 0,020 п. (2,92%), закрывшись на отметке в 0,705. Котировки Shuaa capital (DU:SHUA) выросли на 0,030 п. (2,91%), завершив торги на уровне 1,060. Бумаги Emirates nbd (DU:ENBD) выросли в цене на 0,250 п. (2,43%), закрывшись на отметке 10,550.

Лидерами падения стали акции Dxb comm bk (DU:CBD), цена которых упала на 0,200 п. (4,76%), завершив сессию на отметке 4,000. Акции National General Insurance (DU:NGIN) поднялись на 0,05 п. (2,38%), закрывшись на уровне 2,05, а Gulf navigatio (DU:GNAV) снизились в цене на 0,016 п. (1,65%) и завершили торги на отметке 0,952.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Rak Cement Co (AD:RKCC), которые подорожали на 5,26% до отметки 0,800, Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые набрали 4,24%, закрывшись на уровне 1,230, а также акции International Holding Company PJSC (AD:IHC), которые повысились на 4,03%, завершив сессию на отметке 1,29.

Лидерами падения стали акции Finance House (AD:FH), которые снизились в цене на 10,00%, закрывшись на отметке 1,620. Акции компании Waha Capital (AD:WAHA) потеряли 2,22% и завершили сессию на уровне 1,760. Котировки Eshraq Properties Co PJSC (AD:ESHR) снизились в цене на 1,61% до отметки 0,6100.

На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в минусе (15), а котировки 4 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 14 компаний подорожали, 6 снизились, a 6 остались на уровне предыдущего закрытия.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,15%, или 0,10, достигнув отметки $68,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,42%, или 0,31, до $73,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,45%, или 5,50, до отметки $1.231,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED существенно не изменилась 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED повысились на 0,08%, достигнув отметки 4,2946.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 94,28.