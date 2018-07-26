Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,14%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов финансов и инвестиций, страхования и производителей товаров массового потребления.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General поднялся на 0,14%, достигнув месячного максимума, индекс ADX General вырос на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Takaful-em (DU:TKFE), которые подорожали на 0,300 п. (14,63%), закрывшись на отметке в 2,350. Котировки Shuaa capital (DU:SHUA) выросли на 0,020 п. (1,89%), завершив торги на уровне 1,080. Бумаги Db invst co (DU:DINV) выросли в цене на 0,030 п. (1,50%), закрывшись на отметке 2,030.

Лидерами падения стали акции Drake&scull (DU:DSI), цена которых упала на 0,045 п. (6,36%), завершив сессию на отметке 0,663. Акции Arabtec (DU:ARTC) поднялись на 0,040 п. (1,94%), закрывшись на уровне 2,020, а Gulf General Investment (DU:GGIC) снизились в цене на 0,005 п. (1,79%) и завершили торги на отметке 0,275.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Dana Gas (AD:DANA), которые подорожали на 3,74% до отметки 1,110, Waha Capital (AD:WAHA), которые набрали 2,27%, закрывшись на уровне 1,800, а также акции Union Natl Bk (AD:UNB), которые повысились на 1,43%, завершив сессию на отметке 3,540.

Лидерами падения стали акции Abu Dhabi National for Building Materials Co PJSC (AD:BILD), которые снизились в цене на 9,26%, закрывшись на отметке 0,490. Акции компании Ad Natl Energy (AD:TAQA) потеряли 4,07% и завершили сессию на уровне 1,180. Котировки Rak Cement Co (AD:RKCC) снизились в цене на 3,75% до отметки 0,770.

На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в минусе (14), а котировки 8 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 9 компаний подешевели, 7 выросли, a 6 остались на уровне предыдущего закрытия.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $69,30 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,47%, или 0,35, до $74,28 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,36%, или 4,40, до отметки $1.227,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED существенно не изменилась 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,19%, достигнув отметки 4,3005.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,09.