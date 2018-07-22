Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 0,16%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги воскресенья разнонаправленно за счет укрепления секторов производителей товаров массового потребления, страхования и недвижимости. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах финансов и инвестиций, телекоммуникаций и услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General упал на 0,16%, индекс ADX General поднялся на 0,02%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Takaful house (DU:DTKF), которые подорожали на 0,036 п. (4,71%), закрывшись на отметке в 0,800. Котировки Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) выросли на 0,016 п. (2,31%), завершив торги на уровне 0,708. Бумаги DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) выросли в цене на 0,006 п. (1,80%), закрывшись на отметке 0,340.

Лидерами падения стали акции Db invst co (DU:DINV), цена которых упала на 0,050 п. (2,50%), завершив сессию на отметке 1,950. Акции Gulf General Investment (DU:GGIC) поднялись на 0,007 п. (2,41%), закрывшись на уровне 0,283, а Union prop (DU:UPRO) снизились в цене на 0,011 п. (1,50%) и завершили торги на отметке 0,721.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Methaq (AD:METH), которые подорожали на 2,56% до отметки 0,800, International Holding Company PJSC (AD:IHC), которые набрали 2,34%, закрывшись на уровне 1,31, а также акции Dana Gas (AD:DANA), которые повысились на 1,90%, завершив сессию на отметке 1,070.

Лидерами падения стали акции Al Khaleej Investment Co PJSC (AD:KICO), которые снизились в цене на 8,70%, закрывшись на отметке 2,10. Акции компании Ad Natl Energy (AD:TAQA) потеряли 5,60% и завершили сессию на уровне 1,180. Котировки Rak Cmt&Cons (AD:RAKC) снизились в цене на 3,26% до отметки 0,890.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 4 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 11 компаний подешевели, 7 выросли, a 8 остались на уровне предыдущего закрытия.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,16%, или 0,11, достигнув отметки $68,13 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,56%, или 0,41, до $72,99 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,65%, или 7,90, до отметки $1.231,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,00% до 3,6730, а котировки EUR/AED повысились на 0,68%, достигнув отметки 4,3051.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,77% до 94,25.