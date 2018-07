Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General прибавил 0,37%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов недвижимости, производителей товаров массового потребления и финансов и инвестиций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах транспорта, страхования и банковских услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General вырос на 0,37%, достигнув месячного максимума, индекс ADX General подешевел на 0,21%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Deyaar (DU:DEYR), которые подорожали на 0,007 п. (1,64%), закрывшись на отметке в 0,433. Котировки Emaar properti (DU:EMAR) выросли на 0,080 п. (1,55%), завершив торги на уровне 5,250. Бумаги Db invst co (DU:DINV) выросли в цене на 0,030 п. (1,54%), закрывшись на отметке 1,980.

Лидерами падения стали акции Natl cement co (DU:NCC), цена которых упала на 0,200 п. (7,14%), завершив сессию на отметке 2,600. Акции Shuaa capital (DU:SHUA) поднялись на 0,030 п. (2,83%), закрывшись на уровне 1,030, а Air arabia (DU:AIRA) снизились в цене на 0,030 п. (2,78%) и завершили торги на отметке 1,050.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Rak Cement Co (AD:RKCC), которые подорожали на 8,45% до отметки 0,770, Gulf Cement Co (AD:GCEM), которые набрали 6,19%, закрывшись на уровне 1,0300, а также акции Abu Dhabi National for Building Materials Co PJSC (AD:BILD), которые повысились на 3,92%, завершив сессию на отметке 0,530.

Лидерами падения стали акции Union Natl Bk (AD:UNB), которые снизились в цене на 5,35%, закрывшись на отметке 3,360. Акции компании Methaq (AD:METH) потеряли 2,50% и завершили сессию на уровне 0,780. Котировки International Holding Company PJSC (AD:IHC) снизились в цене на 1,53% до отметки 1,29.

На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (15) превысило количество закрывшихся в плюсе (15), а котировки 6 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 11 компаний подорожали, 8 снизились, a 7 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Natl cement co (DU:NCC) упали до минимума, упав на 7,14%, 0,200 п., и завершили торги на отметке 2,600. Котировки акций Union Natl Bk (AD:UNB) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 5,35%, 0,190 п., и завершили торги на отметке 3,360.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,26%, или 0,86, достигнув отметки $69,12 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,64%, или 1,20, до $74,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,06%, или 0,80, до отметки $1.230,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,01% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,07%, достигнув отметки 4,3022.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 94,22.