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Сколько нужно заплатить за получение второго гражданства
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Сколько нужно заплатить за получение второго гражданства 

Вечерняя Москва 47 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В интернете появился рейтинг из десяти стран, гражданство которых можно получить, инвестировав в экономику этих государств.
— Есть два пути получения гражданства, — объясняет юрист Андрей Фролов. — Либо в рамках международных соглашений, либо, переехав в другую страну на постоянное место жительство. При этом, по его словам, за последние два десятка лет многие страны готовы предоставить людям, инвестирующим в их экономику гражданство, не требуя отказа от прежнего.
— Наиболее выгодным государством для получения гражданства является Доминика. — рассказывает Андрей Фролов. — В Конституции их страны официально закреплено выдача гражданства за инвестирование в экономику. И для этого потребуется минимум времени, главное иметь деньги: нужно купить недвижимость на определенную сумму или перевести безвозмездную инвестицию на определенный государственный счет.
Суммы отличаются от количества членов семьи, из-за чего программа делится на несколько категорий. По категории А получить гражданство на одного человека необходимо перевести 100 тысяч долларов США. По категории B — 175 тысяч долларов — для получения гражданства на двух супругов. Категория С предусматривает получение гражданства семьи с двумя несовершеннолетними детьми за 200 тысяч долларов. Категория D предусматривает доплату 50 тысяч долларов за 3 и последующего несовершеннолетнего иждивенца.
При этом — Доминикана — самый дешевый вариант получения гражданства. Также по 100 тысяч долларов берут за гражданство Антигуа и Баррбуда, Санкт-Люсия. У Гренады расценки повыше — 208 250 долларов. Малоизвестное государство Вануату просит за гражданство 226 тысяч долларов. А вот государства с «именем» просят инвестировать в получение гражданства уже более крупные суммы. Например, Турция — 1 миллион долларов, Мальта — 1 миллион 65 тысяч долларов, Кипр — два миллиона 375 тысяч и Австрия — 23 750 тысяч рублей.
— Переведя деньги на определенный счет и собрав набор стандартных документов, сдав их в посольство, то через минимальный промежуток времени можно получить паспорт нужного государства, — говорит Андрей Фролов. — Этим пользуются многие бизнесмены, покупая на курортах дома, чтобы с гражданством можно было беспрепятственно въезжать в страну на отдых.
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