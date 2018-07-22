Доходность облигаций как индикатор

Москва , 22 июля — «Вести. Экономика» Индикатор «Инверсия кривой доходности» не говорит о скором кризисе ни в США , ни в России . Необходимо более внимательно присмотреться к другим экономическим показателям, считает считает Сергей Блинов*, руководитель группы макроэкономических исследований ПАО «КАМАЗ»

Обычно доходность облигаций тем выше, чем дольше срок до погашения. Например, доходность двухлетних облигаций ниже, чем десятилетних. На обыденном уровне это можно объяснить тем, что, расставаясь со своими деньгами на более долгий срок, инвестор больше рискует. И соглашается он на это, только если получает более высокую доходность. Графически это выглядит так, как показано на рисунке 1.

«Нормальная» кривая доходности восходящая. Но иногда происходит инверсия, изменение обычного порядка. Ситуация меняется на противоположную: доходность облигаций с более долгим сроком погашения становится меньше, чем у краткосрочных (рисунок 2).

Часто такое происходит, когда ожидается снижение ставок в будущем. Это не гипотетическая, а вполне реальная ситуация даже для рядовых вкладчиков. Например, когда российский ЦБ начал снижение ставок, вкладчики российских банков могли обратить внимание на то, что банки по вкладам на 3 года стали предлагать более низкий процент, чем по вкладам на 6-12 месяцев.

«Инверсия кривой доходностей» в США «Инверсия кривой доходностей» часто используется деловой прессой и аналитиками как предупреждение о надвигающемся кризисе в США. Обычно в качестве сигнала используется разность доходностей между 10-летними и 2-летними казначейскими облигациями (рисунок 3).

Источник: FRED

Как это работает? Доходность 10 летних облигаций обычно выше чем у 2 летних (на рисунке 3 это зелёные столбцы выше нулевой отметки). Но за 1,5— 2 года перед кризисами (кризисы показаны на рисунке 3 затенёнными участками) происходит инверсия и ситуация меняется на противоположную: график отпускается ниже нулевой отметки (красные столбцы на графике).

Сейчас (в июне 2018) индикатор постепенно приближается к нулю, разность составляет 0,38 процентных пункта. Именно об этом много пишут в российских и зарубежных СМИ. Ведь, если он опустится ниже нулевой отметки, то это будет сигналом о том, что через 1,5-2 года возможна рецессия. Но, если присмотреться внимательнее, то сейчас ситуация не грозит кризисом.

Например, в 1994 году разность опускалась даже ниже сегодняшних уровней, до 0,22 процентных пункта, но после этого никакого кризиса не было более 5 лет.

Другой пример: в июне 2005 года индикатор тоже опустился ниже сегодняшнего уровня, до 0,36 процентных пункта. Но рецессия в экономике США началась лишь в декабре 2007 года, почти через два с половиной года.

Другими словами, сегодняшний уровень индикатора не говорит о рецессии в США в ближайшее время.

«Инверсия кривой доходности» в России Можно ли попробовать применить подобный индикатор для прогнозирования кризисов в России? Аналогичный график по индексу Российских облигаций показан на рисунке 4. Периоды падения ВВП показаны на этом рисунке затенёнными участками.

Источник: investing.com В России этот индикатор отпускался ниже нулевой отметки пять раз: в июле 2005, в феврале 2007, в ноябре 2007, в сентябре 2011 и в марте 2014 годов. Но только в двух из этих пяти случаев через 6-9 месяцев происходило падение ВВП.

Сейчас, в июле 2018 года, этот индикатор приблизился к нулевой отметке. Если индикатор опустится ниже неё, то есть вероятность, что через 6-12 месяцев произойдёт падение ВВП. Но этого может и не быть: как сказано выше, в прошлом такое происходило лишь в двух случаях из пяти.

А временной промежуток между первым случаем инверсии и началом падения ВВП может составить более трёх лет. Так, после инверсии в июле 2005 года до падения ВВП в 4 квартале 2008 года прошло более трёх лет. После инверсии в сентябре 2011 года до падения ВВП в 1 квартале 2015 года тоже прошло более трёх лет (рисунок 5).

Источник: investing.com Получается, что случись инверсия сейчас, падения ВВП может и не быть аж до 2021 года. Другими словами, инверсия не будет верным сигналом о скором кризисе.

Но и списывать это индикатор со счёта тоже не стоит. Можно обратить внимание на то, что за инверсией в сентябре 2011 года последовал ряд негативных явлений в экономике:

1. Через год началось быстрое замедление темпов ВВП, темпы опустились ниже 2%. (4 квартал 2012 года);

2. Произошло падение на рынке тяжёлых грузовиков (сентябрь 2012 года);

3. Упали объёмы перевозок цемента (сентябрь 2012);

4. Снизился объём перевозок грузов по железным дорогам (декабрь 2012);

5. Обрушился рынок легковых автомобилей (март 2013).

Выводы просты: если в России произойдёт инверсия кривой доходности, то это не будет сигналом о скором кризисе, но будет поводом более внимательно присмотреться к другим экономическим показателям.

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