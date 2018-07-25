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Промсвязьбанк понизил ставки по четырем вкладам в рублях
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Заявление Лолиты грозит международным скандалом

Промсвязьбанк понизил ставки по четырем вкладам в рублях 

Банки.ру 52 минуты назад
Так, «Мой доход» (от 100 тыс. рублей на сроки полгода, один, полтора или два года) открывается под 5,95—6,5% годовых (прежде — под 6,2—6,55%), а «Моя выгода» (от 10 тыс. рублей на, один, три, шесть месяцев, один, полтора или два года) — под 4,5—5,75% годовых (до этого — под 5—6,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Продуктовый виджет
«Моя копилка» (от 10 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один, полтора или два года) привлекается под 5,35—5,6% годовых (ранее — под 5,6—5,9%), а «Мои возможности» (от 50 тыс. рублей на полгода, один, полтора или два года) — под 4,75—5% (вместо 5—5,25%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Все вклады можно пополнять.
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