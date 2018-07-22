Банк «Венец» повысил ставки по вкладам в рублях

Теперь депозит «Рантье» (от 1 тыс. рублей на три года) открывается под 6,5% годовых (ранее — под 5,9%), а «Двойная выгода» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) — под 5,1—5,7% (прежде — под 5,1—5,5%). Проценты по депозитам выплачиваются ежемесячно.

Вклад «Стабильный доход» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) можно разместить под 5,3—6% годовых (до этого — под 5,3—5,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.

Депозит «Максимум» (от 5 тыс. рублей, сроки — от месяца до трех лет) привлекается под 5—7,1% (ранее — под 5—6,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Процентная ставка по вкладу «Капиталъ» (от 1 тыс. рублей на два года) повысилась до 6,3% годовых (с 5,7%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

По вкладам «Максимум» и «Стабильный доход» не предусмотрена возможность дополнительных взносов.

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