Ещё
Банк «Венец» повысил ставки по вкладам в рублях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ученого арестовали по делу о госизмене
Ученого арестовали по делу о госизмене

Банк «Венец» повысил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 37 минут назад
Теперь депозит «Рантье» (от 1 тыс. рублей на три года) открывается под 6,5% годовых (ранее — под 5,9%), а «Двойная выгода» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) — под 5,1—5,7% (прежде — под 5,1—5,5%). Проценты по депозитам выплачиваются ежемесячно.
Вклад «Стабильный доход» (от 5 тыс. рублей на сроки от полугода до полутора лет) можно разместить под 5,3—6% годовых (до этого — под 5,3—5,7%). Проценты выплачиваются ежеквартально.
Депозит «Максимум» (от 5 тыс. рублей, сроки — от месяца до трех лет) привлекается под 5—7,1% (ранее — под 5—6,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Процентная ставка по вкладу «Капиталъ» (от 1 тыс. рублей на два года) повысилась до 6,3% годовых (с 5,7%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
По вкладам «Максимум» и «Стабильный доход» не предусмотрена возможность дополнительных взносов.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Московский Индустриальный Банк снизил доходность ряда дебетовых карт Росбанк ввел повышенные ставки по вкладу «150 лет надежности» в честь победы Франции в ЧМ-2018 Тинькофф Банк уменьшил доходность «СмартВклада» в евро и фунтах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция меняет тон в отношении России139
Стриж вернула ребенка в детский дом14
Эрдогана задержали на Красной площади4
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат262
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника33
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
01:47
Израиль эвакуировал из Сирии «Белые каски»
В мире Армия
00:31
Греция меняет тон в отношении России
Политика
00:46
Система ПВО Хмеймима сбила два беспилотника
Армия В мире
01:01
«Новая встреча Трампа с Путиным будет безумием»
В мире
08:45
Иран предупредил США о «матери всех войн»
В мире
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
02:48
«Это не президент, а преступник»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение