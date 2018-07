Названы самые высокооплачиваемые музыканты

U2 was the No. 1 highest-paid artist of 2017 earning $54.4M Full 2018 Money Makers list: https://t.co/WrTT33XdKd pic.twitter.com/U9xGOWPhGB

— billboard (@billboard) 22 июля 2018 г.

Список возглавила ирландская рок-группа U2, заработавшая в 2017 году 54,4 миллиона евро. Большую часть этой суммы музыкантам принесли гастроли в рамках программы Joshua Tree Tour. Примечательно, что по доходам за 2016 год группа не вошла даже в 50 лучших.

Основную часть доходов всем участникам списка принесла гастрольная деятельность. В рейтинг вошли только два артиста, не ездивших в тур в 2017 году — рэпер Дрейк, заработавший 8,6 миллиона долларов на стриминге своих песен, и певица Тейлор Свифт, которая стала лидером по продажам альбомов (пять миллионов).

Журнал подчеркивает, что в расчет принимались данные исключительно по американскому рынку.