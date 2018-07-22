В Курске прошли рейды на местах незаконной торговли продуктами

Больше 20 проверок выявили десятки нарушений.

Летом на улицах Курска всё чаще отмечаются случаи несанкционированной торговли сельскохозяйственной продукцией. Поэтому представители администрации города Курска совместно с сотрудниками Управления ветеринарии Курской области , Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, УМВД России по городу Курску, ИФНС России по городу Курску проводят регулярные рейды.

В июне в Центральном округе города Курска было организовано 13 рейдов и составлено 36 протоколов. В текущем месяце рейдовые мероприятия проходят на территории Сеймского округа. По состоянию на 17 июля проведено 12 рейдов и составлено 20 протоколов.

В соответствии с законом «Об административных правонарушениях в Курской области» штрафные санкции составляют:

— по ст. 28 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» — предупреждение или штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

— по ст. 53 «Торговля в неустановленных местах» — штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц — в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц — в размере от шести тысяч до десяти тысяч рублей.

Те же действия, совершенные повторно, — штраф на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц — в размере от восьми тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.