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В Курске прошли рейды на местах незаконной торговли продуктами
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В Курске прошли рейды на местах незаконной торговли продуктами 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Больше 20 проверок выявили десятки нарушений.
Летом на улицах Курска всё чаще отмечаются случаи несанкционированной торговли сельскохозяйственной продукцией. Поэтому представители администрации города Курска совместно с сотрудниками Управления ветеринарии Курской области, Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, УМВД России по городу Курску, ИФНС России по городу Курску проводят регулярные рейды.
В июне в Центральном округе города Курска было организовано 13 рейдов и составлено 36 протоколов. В текущем месяце рейдовые мероприятия проходят на территории Сеймского округа. По состоянию на 17 июля проведено 12 рейдов и составлено 20 протоколов.
В соответствии с законом «Об административных правонарушениях в Курской области» штрафные санкции составляют:
— по ст. 28 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» — предупреждение или штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.
— по ст. 53 «Торговля в неустановленных местах» — штраф на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц — в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц — в размере от шести тысяч до десяти тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно, — штраф на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц — в размере от восьми тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц — в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
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