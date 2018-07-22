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Арбитраж присудил защитнику «Виннипега» Трубе однолетний контракт на $ 5,5 млн
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Арбитраж присудил защитнику «Виннипега» Трубе однолетний контракт на $ 5,5 млн 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Стало известно решение арбитража Национальной хоккейной лиги по делу защитника «Виннипег Джетс» Джейкоба Трубы.
«Арбитраж присудил Трубе контракт на $ 5,5 млн», — сообщил в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Ранее Фридман сообщал, что клуб был готов дать зарплату в $ 4 млн, а хоккеист хотел $ 7 млн С высокой долей вероятности стороны теперь подпишут контракт на условиях арбитража — у них на это есть 48 часов.
В минувшем сезоне Труба провёл 55 матчей регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 24 (3+21) результативных балла. В плей-офф он добавил три (2+1) очка в 17 встречах.
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