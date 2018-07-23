Nintendo хочет получить $100 миллионов с пиратов

Консольное пиратство существует не только в виде хакнутого железа, способного проигрывать хакнутые игры, но и в виде эмуляторов. Например, Nintendo любит периодически выпускать осоверемененные версии своих древних консолей и сборники классических игр для них. Зарабатывая на этом миллионы.

Однако многие из этих игр отлично бегают на ПК, «маках» и мобильных платформах с помощью эмуляторов. Nintendo полагает, что таким образом ее лишают доходов, однако бороться с разработчиками эмуляторов очень тяжело, если вообще возможно. Зато можно обрушить свой гнев на распространителей игр.

Что Nintendo и сделало в отношении двух популярных сайтов старых игр — LoveROMS.com и LoveRETRO.co. И тот, и другой были обвинены в том, что распространяют нелицензионную продукцию японской компании, используют лого и прочую интеллектуальную собственность. Причем делают это не любви к играм ради, а заработка денег для.

Nintendo подсчитала примерный ущерб, нанесенный ей данными сайтами (за 140+ игр и 40 нарушений торговых марок), и вывела сумму в $100 миллионов. Которую и потребовала с владельца сайтов, компании Mathias Designs LLC, через федеральный суд штата Аризона. Разбирательство еще не началось, но сайты уже отреагировали. С LoveROMS.com были удалены все игры Nintendo, а LoveRETRO.co и вовсе закрылся.