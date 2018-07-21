В Китае задержали контрабандную партию дериватов животных на сумму 15,8 млн долл. США 

Харбин, 21 июля /Синьхуа/ — В городе Хулинь северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией на днях перехватили большое количество нелегальной продукции в виде дериватов животных на сумму до 106 млн юаней /15,8 млн долл. США/. Об этом сообщила Харбинская таможня.
В списке предметов контрабанды значатся два слоновых бивня, 1276 рогов сайгака, 156 бивней мамонта, 406 бивней моржа, 226 бивней нарвала, а также медвежьи желчные пузыри и зубы и 320 кг трепанга. Они были спрятаны в груженном соей российском грузовике.
Сообщается об аресте восьми подозреваемых, включая китайцев и россиян. В настоящее время осуществляется дальнейшее расследование.
В последние годы Китай ужесточил борьбу с незаконной торговлей дикими животными. Последним шагом в этой сфере стал запрет на торговлю слоновой костью на территории Китая, который вступил в силу в конце 2017 года. -0-