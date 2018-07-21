В Китае задержали контрабандную партию дериватов животных на сумму 15,8 млн долл. США

Харбин , 21 июля / Синьхуа / — В городе Хулинь северо-восточной провинции Хэйлунцзян на границе с Россией на днях перехватили большое количество нелегальной продукции в виде дериватов животных на сумму до 106 млн юаней /15,8 млн долл. США /. Об этом сообщила Харбинская таможня.

В списке предметов контрабанды значатся два слоновых бивня, 1276 рогов сайгака, 156 бивней мамонта, 406 бивней моржа, 226 бивней нарвала, а также медвежьи желчные пузыри и зубы и 320 кг трепанга. Они были спрятаны в груженном соей российском грузовике.

Сообщается об аресте восьми подозреваемых, включая китайцев и россиян. В настоящее время осуществляется дальнейшее расследование.