В Омске тазики подорожали в пять раз из-за отключений горячей воды

Когда омичам приходится обходиться без горячей воды, они чаще покупают водонагреватели, бойлеры, ведра, ковши и тазы. Сервис объявлений «Юла» выяснил, как омичи переживают плановые отключения горячей воды. Оказалось, что в Омске спрос на профильные товары вырастает практически больше всех в России . Во время отключений омичи в три раза чаще покупают водонагреватели, в два раза чаще — ведра.

Продавцы пользуются моментом: некоторые товары в это время резко дорожают. Например, цена на тазики увеличилась в пять раз — в среднем до 1,6 тыс. руб. Стоимость водонагревателей выросла на 30% — до 3,5 тыс. руб. При этом в два раза, до 1,3 тыс. руб., подешевели бойлеры, а стоимость ведер осталась неизменной — около 780 руб.