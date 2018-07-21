100 рублей или $300 млн: Москвичи оценили картину де Кунинга «Обмен»

Когда нидерландский художник Виллем де Кунинг писал уродливую реальность нового мира — так, во всяком случае, трактуют его картину «Обмен», — он даже не предполагал, что через много лет это произведение уйдет с молотка за 300 миллионов долларов. Невероятно, не правда ли? А ведь некоторые видят на этой картине абстракциониста только размазанную краску. Что же изображено на полотне и во сколько его оценивают москвичи — в программе «КультТуризм» телеканала «МИР 24».

Вот некоторые версии.

«Это какие-то красные дома вперемешку с бело-голубыми. Может быть, в Бразилии , там все яркое».

«Человек, укутанный в красный платок».

«Это какие-то скалы, мосты, что-то рушится, и вообще это не Земля».

«Как будто огненная лава стекает».

«Можно увидеть коня, рыцаря. А также можно увидеть красоту».

«Как будто куча белья висит, окна какие-то просматриваются… Яркое настроение за счет ярких цветов. Например, в Санторини, в Греции ».

«Может быть, хижина в горах?».

«Напоминает пейзаж. Японские домики красные, долина, вдалеке горы, такая скалистая местность».

«Белая энергия, которая сочится сквозь тернии!»

А сколько стоит картина?

«500 тысяч рублей. 300 миллионов долларов? Это шок для меня. Но я никогда не купил бы такую картину».

«Я дал бы миллиона два. Если бы висела у меня дома, наверное, любовался бы».

«Она может стоить и 100 рублей, и несколько тысяч, несколько сотен тысяч».

«За 5000 долларов можно продать».

«20 тысяч долларов. А я ни за сколько ни купила бы! Зачем она мне?»

«Должна быть очень большая цена. Чем менее понятное искусство, по Оскару Уайльду , тем дороже оно стоит».

Виллем де Кунинг (1904 -1997) — художник и скульптор, один из лидеров абстрактного экспрессионизма. В 2006 году его картина из серии «Женщины» была продана за 137,5 млн долларов, став вторым по стоимости произведением искусства в истории.

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