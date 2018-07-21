Имущество ПАТП-1 выставили на торги

Объявлен открытый аукцион по продаже имущества обанкротившегося муниципального автотранспортного предприятия Орла.

Все реализуют одним лотом, сообщает «Вечерний Орел». В перечне имущества 15 зданий, закрытая стоянка, земельный участок площадью более 3 гектаров и еще ряд позиций. Стартовая цена — 127,7 млн рублей. Шаг аукциона — 5%. Торги состоятся 30 августа. До этого дня принимают заявки на участие.

Напомним, город рассматривал возможность погасить долги МУПа перед кредиторами, чтобы не потерять базу предприятия. Видимо, необходимых денежных средств найти не удалось. В ходе встреч с сотрудниками ПАТП-1 озвучивалось, что к участку, который занимает предприятие, проявляют интерес застройщики.

Напомним, ПАТП-1 ушло в банкротство в декабре 2017 года, когда долги превысили 60 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Сергей Саврасов. Сотрудников предприятия уволили. Задолженность по зарплате и пособиям они выбивали несколько месяцев. Срок конкурсного производства продлен до 8 ноября 2018 года.