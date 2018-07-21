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Блокада стран-соседей не сказалась на экономике Катара
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Блокада стран-соседей не сказалась на экономике Катара 

РИА Новости 51 минуту назад
ДОХА, 21 июл — РИА Новости. Экономика Катара благополучно справляется с последствиями блокады государства со стороны стран-соседей и продолжает рост по плану развития страны до 2030 года, сообщил на конференции ООН министр перспективного планирования и статистики Салех бен Мухаммед аль-Набит.
В июне 2017 года четыре арабские страны: Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет — разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и отрезали с ним всякое сообщение.
"Экономика Катара сильная и успешно преодолевает последствия наложенной на страну блокады", — заявил аль-Набит, слова которого приводит Катарское агентство новостей QNA.
По его словам, экономический рост Катара по итогам 2017 года, в середине которого началась блокада, составил около 1,6%. При этом показатель валового внутреннего продукта Катара на душу населения по покупательной способности является самый высоким в мире и в 2017 году составил около 127 тысяч долларов.
Кроме того, указал министр, Катар занимает 29-е место в мире по наличию экономической свободы.
В прошлом году Катар оказал помощь бедным странам и странам, которые принимают беженцев, в размере более 2 миллиардов долларов.
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