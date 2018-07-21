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Никакой музыки: в Петербурге рекордно подешевела гречка
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Никакой музыки: в Петербурге рекордно подешевела гречка 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Минсельхоз России сообщает, что с начала года цена на гречку снизилась на 23 процента. В июне 2017 года цена составляла 88 рублей 52 копеек.
По данным министерства валовый сбор гречихи заметно колеблется по годам в зависимости от урожайности, связанной с погодными условиями. За последние пять лет он составил 868 тысяч тонн в весе после доработки.
Гречиха выращивается в 49 субъектах России, в их числе Алтайский край, Орловская область, Республика Башкортостан, Оренбургская, Курская области.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Минсельхоза заявил Путину о снижении урожайности в 2018 году.
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