Никакой музыки: в Петербурге рекордно подешевела гречка

Минсельхоз России сообщает, что с начала года цена на гречку снизилась на 23 процента. В июне 2017 года цена составляла 88 рублей 52 копеек.

По данным министерства валовый сбор гречихи заметно колеблется по годам в зависимости от урожайности, связанной с погодными условиями. За последние пять лет он составил 868 тысяч тонн в весе после доработки.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Минсельхоза заявил Путину о снижении урожайности в 2018 году.