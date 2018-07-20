20 штук с AliExpress для отличного летнего отдыха

20 штук с AliExpress для отличного летнего отдыхаНачалась вторая половина лета, а вы еще ничего не заказали для отдыха или поездки на море? Не беда, сейчас быстро исправим ситуацию.

Прежде всего загляните в наш Telegram, там разместили три топовые штуки.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Портативная колонка

Bluetooth-колонка со всеми распространенными способами подключения. Есть микрофон для разговора.

Цена: 1 192 руб., купить с кэшбеком

2. Универсальный переходник

Пригодится при поездке в любой стране мира.

Цена: 321 руб., купить с кэшбеком

3. Стартовый набор Arduino

Для любителей мастерить и автоматизировать.

Цена: 1 896 руб., купить с кэшбеком

4. Противоскользящая лента

Поможет обезопасить ступеньки или скользкие участки плитки.

Цена: от 291 руб., купить с кэшбеком

5. Диодная подсветка колес

Пригодится любому велосипедисту в темное время суток.

Цена: 206 руб., купить с кэшбеком

6. Чашка R2-D2 Для настоящего джедая и фаната Star Wars.

Цена: 1 180 руб., купить с кэшбеком

7. Форма для льда

Необычная форма разных цветов.

Цена: 240 руб., купить с кэшбеком

8. Карманный мультитул

Небольшой мультитул с полезными инструментами.

Цена: от 748 руб., купить с кэшбеком

9. Оригинальный ночник

Работает от USB, положение легко настраивается.

Цена: 224 руб., купить с кэшбеком

10. Многоразовые заварники

Небольшие емкости для заравнивания чая.

Цена: от 97 руб., купить с кэшбеком

11. Пляжные сандалии

Удобная обувь для песка, воды и гальки.

Цена: от 1 322 руб., купить с кэшбеком

12. Складная клавиатура

Пригодится в любой поездке для подключения к смартфону, компьютеру или планшету.

Цена: 1 560 руб., купить с кэшбеком

13. Паяс для инструментов

В нем поместится весь необходимый для ремонта инвентарь.

Цена: 574 руб., купить с кэшбеком

14. Походная посуда

Набор посуды, которую можно использовать на костре.

Цена: от 1 180 руб., купить с кэшбеком

15. Автомобильная мойка

Удобное средство для мытья машины из ведра, канистры или водоема.

Цена: 1 521 руб., купить с кэшбеком

16. Набор аксессуаров для Apple Watch и AirPods

Небольшие, но полезные аксессуары для техники Apple.

Цена: 212 руб., купить с кэшбеком

17. Швабра с разбрызгивателем

Быстро собирает пыль и мелкий мусор.

Цена: 1 025 руб., купить с кэшбеком

18. Роспись по номерам

Отличное средство для успокоения, а в итоге еще и классная картина получится.

Цена: от 297 руб., купить с кэшбеком

19. Автомобильный органайзер

Поможет навести порядок в багажнике.

Цена: 1 259 руб., купить с кэшбеком

20. Комплект для громкой связи

Bluetooth комплект для разговоров за рулем.

Цена: 561 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!