20 штук с AliExpress для отличного летнего отдыха 

20 штук с AliExpress для отличного летнего отдыхаНачалась вторая половина лета, а вы еще ничего не заказали для отдыха или поездки на море? Не беда, сейчас быстро исправим ситуацию.
Прежде всего загляните в наш Telegram, там разместили три топовые штуки.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Портативная колонка
Bluetooth-колонка со всеми распространенными способами подключения. Есть микрофон для разговора.
Цена: 1 192 руб., купить с кэшбеком
2. Универсальный переходник
Пригодится при поездке в любой стране мира.
Цена: 321 руб., купить с кэшбеком
3. Стартовый набор Arduino
Для любителей мастерить и автоматизировать.
Цена: 1 896 руб., купить с кэшбеком
4. Противоскользящая лента
Поможет обезопасить ступеньки или скользкие участки плитки.
Цена: от 291 руб., купить с кэшбеком
5. Диодная подсветка колес
Пригодится любому велосипедисту в темное время суток.
Цена: 206 руб., купить с кэшбеком
6. Чашка R2-D2 Для настоящего джедая и фаната Star Wars.
Цена: 1 180 руб., купить с кэшбеком
7. Форма для льда
Необычная форма разных цветов.
Цена: 240 руб., купить с кэшбеком
8. Карманный мультитул
Небольшой мультитул с полезными инструментами.
Цена: от 748 руб., купить с кэшбеком
9. Оригинальный ночник
Работает от USB, положение легко настраивается.
Цена: 224 руб., купить с кэшбеком
10. Многоразовые заварники
Небольшие емкости для заравнивания чая.
Цена: от 97 руб., купить с кэшбеком
11. Пляжные сандалии
Удобная обувь для песка, воды и гальки.
Цена: от 1 322 руб., купить с кэшбеком
12. Складная клавиатура
Пригодится в любой поездке для подключения к смартфону, компьютеру или планшету.
Цена: 1 560 руб., купить с кэшбеком
13. Паяс для инструментов
В нем поместится весь необходимый для ремонта инвентарь.
Цена: 574 руб., купить с кэшбеком
14. Походная посуда
Набор посуды, которую можно использовать на костре.
Цена: от 1 180 руб., купить с кэшбеком
15. Автомобильная мойка
Удобное средство для мытья машины из ведра, канистры или водоема.
Цена: 1 521 руб., купить с кэшбеком
16. Набор аксессуаров для Apple Watch и AirPods
Небольшие, но полезные аксессуары для техники Apple.
Цена: 212 руб., купить с кэшбеком
17. Швабра с разбрызгивателем
Быстро собирает пыль и мелкий мусор.
Цена: 1 025 руб., купить с кэшбеком
18. Роспись по номерам
Отличное средство для успокоения, а в итоге еще и классная картина получится.
Цена: от 297 руб., купить с кэшбеком
19. Автомобильный органайзер
Поможет навести порядок в багажнике.
Цена: 1 259 руб., купить с кэшбеком
20. Комплект для громкой связи
Bluetooth комплект для разговоров за рулем.
Цена: 561 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!