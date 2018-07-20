Вторичная недвижимость зашевелилась

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за полгода выросло на 25%. Об этом говорят данные Росреестра . News.ru разбирался, чем вызван такой скачок.

По данным экспертов рынка, средняя цена квадратного метра жилья на вторичке в июне выросла на 0,6% и перевалила за отметку 200 тыс. рублей. Всего же по итогам полугодия стоимость метра стала больше на 2,6%.

Эксперты единодушны в оценке причин такой ситуации. Дело в том, что наиболее ходовые предложения в нижнем и среднем сегменте очень быстро расходятся. В итоге остаются варианты подороже или вовсе с завышенными ценами. Если прибавить к этому жильё бизнес-класса и элитную недвижимость, цены на которые априори высокие, а спрос сейчас не очень, то ситуация постепенно становится понятной. Формально, цены выросли, но фактически оживления на рынке нет.

По словам риэлторов, количество сделок на вторичном рынке возросло ещё и потому, что банки стали охотнее выдавать ипотечные кредиты под залог квартир на вторичке. Однако вряд ли можно назвать эту тенденцию свежей. Этот процесс начался давно, и теперь увеличение количества ипотечных сделок, скорее, следствие высокого спроса на недорогие объекты, чем благосклонность банков.

Стоит напомнить, что район, в котором находится квартира, значительно влияет на цену квадратного метра. Самое дешёвое жилье сейчас в Зеленограде — примерно 100 тыс. рублей за квадратный метр и в обоих районах Бирюлёво — Западном и Восточном — порядка 110 тыс. рублей за квадратный метр. Тем же, кто хочет перебраться в центр, придётся раскошелиться. За метр жилья в таких районах, как Якиманка и Хамовники просят порядка 350 тыс. рублей.

Налоговая в поисках тёмной аренды

Нередко вновь купленное жильё сдаётся внаём. Речь идёт не только о целенаправленном бизнесе, когда квартира покупается для последующей сдачи. В последнее время стала популярна тенденция, когда люди (чаще молодые) покупают квартиру в ипотеку, сдают её, а сами снимают жильё вскладчину с партнёром или друзьями, либо живут с родителями.

Таким образом, частично или полностью взносы по ипотеке платят квартиранты.

По статистике лишь третья часть жилья в столице сдаётся официально. Больше половины арендодателей не платят налоги. Городские власти и налоговики в последнее время активизировали работу по выявлению подобных фактов. Для этих целей было решено подключить даже передовые технологии.

Например, в департаменте информационных технологий мэрии Москвы разработали технологию выявления нелегальной аренды квартир с помощью анализа больших данных (big data). Говоря проще, благодаря этому механизму можно будет отслеживать регулярные транзакции по банковским картам, которые вызывают сомнения. Пока система используется в тестовом режиме. Для её внедрения необходимо внести изменения в законодательство. Пока перспектива внедрения данного механизма выглядит довольно туманной. Для её легализации необходимо вносить поправки в целый ряд нормативных актов, касающиеся личных данных, банковской тайны и т.д.

Между тем, уже сейчас ничто не мешает банкам счесть ту или иную регулярную операцию по карте подозрительной и попросить налоговую разобраться. Так что тем, кто получает доход от сдачи квартиры на карту, стоит задуматься.

В одном из следующих материалов News.ru расскажет о ситуации на рынке аренды жилья и о том, как налоговая и местная власть выявляет факты незаконной сдачи квартир.

Постепенный рост цен на вторичном рынке связан преимущественно с тем, что при активизации спроса быстрее всего из предложения вымываются лоты низшего и среднего ценовых сегментов — стоимостью до 15 млн рублей. Подобные объекты традиционно являются наиболее ходовым товаром на рынке и, таким образом, своего рода маркером его состояния — повышение спроса на них свидетельствует об оживлении рынка после кризисного падения. Как демонстрирует статистика аналитического центра нашей компании, объём предложения лотов стоимостью до 15 млн рублей уменьшился за год на 18,4% — с 21 619 до 17 651 объекта.

Мне непонятно, о каком росте идёт речь. Как риелтор, работающий каждый день с конкретными продавцами и покупателями, могу констатировать, что никакого роста нет. Цены не только не повышаются, но иногда продавцы вынуждены их снижать. Нередко покупатели торгуются, и продавцы делают им скидку. Возможно, есть исключения, которые и дают такую статистику в целом по Москве. Возможно, что эти вбросы делаются для того, чтобы оживить рынок, ведь лето — традиционно мёртвый сезон, вдобавок ко всему, ещё и кризис.