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Продажа жилья за биткоины становится всё более популярной
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Продажа жилья за биткоины становится всё более популярной 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Агенты по недвижимости описывают покупателей и продавцов, использующих биткоин, как очень умных людей, думающих на перспективу. Хотя более частое явление сейчас — когда покупатель конвертирует цифровую валюту в наличные деньги, чтобы купить дом. В этом году в дубайском Aston Plaza & Residences было продано 50 квартир за биткоины, после чего криптовалюту конвертировали в наличные, сообщает WVXU Home.
Используя биткоин, покупатели могут регистрировать название собственности через смарт-контракты на блокчейне. И хотя до сих пор во многих городах данное платёжное средство не признано законным, большинство агентов по недвижимости уверены, что за данной технологией — будущее, и в ближайшее время всё больше сделок с жильём будет проводиться с участием цифровой валюты.
К примеру, в Дубае сейчас возводится жилой комплекс, объекты в котором можно будет приобрести за биткоины.
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