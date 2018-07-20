Продажа жилья за биткоины становится всё более популярной

Агенты по недвижимости описывают покупателей и продавцов, использующих биткоин, как очень умных людей, думающих на перспективу. Хотя более частое явление сейчас — когда покупатель конвертирует цифровую валюту в наличные деньги, чтобы купить дом. В этом году в дубайском Aston Plaza & Residences было продано 50 квартир за биткоины, после чего криптовалюту конвертировали в наличные, сообщает WVXU Home.

Используя биткоин, покупатели могут регистрировать название собственности через смарт-контракты на блокчейне. И хотя до сих пор во многих городах данное платёжное средство не признано законным, большинство агентов по недвижимости уверены, что за данной технологией — будущее, и в ближайшее время всё больше сделок с жильём будет проводиться с участием цифровой валюты.