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Чемпионат мира в России привел к дефициту яиц в Индонезии
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Чемпионат мира в России привел к дефициту яиц в Индонезии 

Мир24 1 час назад
С середины июня, когда в России начался чемпионат мира по футболу, стоимость яиц в Джакарте (Индонезия) выросла на 21% — сейчас она составляет 29 тыс. рупий ($2) за килограмм. Это максимальная цена на продукт за несколько лет, сообщает Bloomberg.
Причиной такого роста стала традиция просмотра футбольных матчей. Индонезийцы в процессе употребляют национальную лапшу, в которую добавляется яйцо. Из-за этого спрос на яйца резко вырос, а чего взметнулись вверх.
Чтобы справиться с ростом, правительство Индонезии организовало дополнительные поставки яиц в Джакарту, а в государственных магазинах установлена фиксированная цена — 19,5 тыс. рупий. Министр сельского хозяйства Амран Сулейман рассказал, что власти намереваются снизить стоимость как минимум до 22 тыс., как и было до чемпионата.
Отметим, что в России спрос на отдельные категории продуктов во время чемпионата так же вырос, но это более традиционные для футбольных болельщиков пиво и снеки. По данным крупных торговых сетей, в июне и июле рост составил 15-20%.
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