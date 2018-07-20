Чемпионат мира в России привел к дефициту яиц в Индонезии

С середины июня, когда в России начался чемпионат мира по футболу, стоимость яиц в Джакарте Индонезия ) выросла на 21% — сейчас она составляет 29 тыс. рупий ($2) за килограмм. Это максимальная цена на продукт за несколько лет, сообщает Bloomberg

Причиной такого роста стала традиция просмотра футбольных матчей. Индонезийцы в процессе употребляют национальную лапшу, в которую добавляется яйцо. Из-за этого спрос на яйца резко вырос, а чего взметнулись вверх.

Чтобы справиться с ростом, правительство Индонезии организовало дополнительные поставки яиц в Джакарту, а в государственных магазинах установлена фиксированная цена — 19,5 тыс. рупий. Министр сельского хозяйства Амран Сулейман рассказал, что власти намереваются снизить стоимость как минимум до 22 тыс., как и было до чемпионата.

Отметим, что в России спрос на отдельные категории продуктов во время чемпионата так же вырос, но это более традиционные для футбольных болельщиков пиво и снеки. По данным крупных торговых сетей, в июне и июле рост составил 15-20%.