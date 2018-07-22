Названа средняя номинальная начисленная зарплата в Нижегородской области

Стала известна средняя номинальная начисленная заработная плата в Нижегородской области , сообщает «Реальное время» со ссылкой на Нижегородстат.

Это 33 395 рублей.

В мае 2018 года зарплата в регионе выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Фонд начисленной зарплаты в мае текущего года сложился в сумме 38 млрд рублей, с начала отчётного года — 182 млрд рублей.