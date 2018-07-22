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Названа средняя номинальная начисленная зарплата в Нижегородской области
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Названа средняя номинальная начисленная зарплата в Нижегородской области 

RT на русском 1 час назад
Фото: Реальное время
Стала известна средняя номинальная начисленная заработная плата в Нижегородской области, сообщает «Реальное время» со ссылкой на Нижегородстат.
Это 33 395 рублей.
В мае 2018 года зарплата в регионе выросла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
Фонд начисленной зарплаты в мае текущего года сложился в сумме 38 млрд рублей, с начала отчётного года — 182 млрд рублей.
В целом среднесписочная численность работающих в январе-мае 2018 года в области составила 1,15 млн  Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Росстат заявил о снижении задолженности по зарплате в России в июне.
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