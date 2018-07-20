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В рейтинге финансовой доступности туризма Саратов занял предпоследнее место
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В рейтинге финансовой доступности туризма Саратов занял предпоследнее место 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Сервис OneTwoTrip провел исследование среди 15 региональных столиц (кроме городов Сибирского и Дальневосточного федерального округов) на предмет материальной возможности жителей совершать путешествия. За базу взяты недельный тур в Турцию, зимняя поездка в Сочи на Красную Поляну и в выходной день в Москву.
Как оказалось, по индексу доступности путешествия Саратов занял предпоследнее 14-е место. Если взять среднюю по городу зарплату 32 тысячи рублей в месяц (по данным Росстата, хотя реальные заработки по сведениям Саратовстата не выше 24 тысяч), то саратовцы должны отдать более двух месячных зарплат, чтобы приобрести турпакет (индекс 2,1). Хуже только в Ульяновске, где при такой же зарплате и более дорогой стоимости туруслуг индекс доступности поездок составил 2,4.
Первое место рейтинга занял Екатеринбург. При средней заработной плате в 47 тысяч рублей рассматриваемый туризм обойдется местному жителю в 57 940 рублей, т.е. на путешествия в течение года ему придется потратить 1,2 заработной платы. Второе место рейтинга досталось Тюмени (1,2), третье — Ростову-на-Дону (1,2).
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