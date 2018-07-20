Рынок США: после вчерашнего шага вниз, сегодня качели качнуться в обратную сторону

Глядя на новостной фон, уже и не знаешь, чего и от кого ждать? Негатив — позитив? Позитив — негатив? И главное, в общем-то, ничего нового — все текущие темы уже, наверное, плешь проели в головах инвесторов. Хорошая отчетность — опасность торговых войн, прекрасные макроданные — ужасные наезды президента Трампа на монетарную политику ФРС . Короче, все как в песенке про прекрасную принцессу и ужасного людоеда. Да и битвы нынешних быков и медведей так же какие-то мультяшные — «невсамделишные». Чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз. После 5 сессий подряд маленькими шажочками вверх, индекс Dow Jones, да и все остальные индексы вместе с ним решили вчера передохнуть и сделать паузу. Пауза получилась на славу, и рынок в результате сделал маленький шажочек вниз. Понятно, что ничего это не решает и ясности в общую картину не добавляет. Ну, что есть, то есть.

И даже на отраслевом уровне было так же все понятно и скучно. Лучше всех в таких совершенно неопределенных условиях смотрелись акции коммунального сектора, которые даже смогли немного вырасти в ходе торгов и прибавили в среднем к своей капитализации 0,8%. На противоположном фланге, казалось бы, должны были находиться акции сырьевых компаний, поскольку нефть продолжала нервировать всех и вся и шла все ниже и ниже. Но акции «нефтянки» по-видимому уже устали реагировать на все фортели черного золота и в итоге потеряли в среднем всего 0,3%. А вот основной микро (!) удар медведей пришелся вчера на акции финансового сектора, где достаточно умеренные продажи привели к потери их капитализации в среднем 0,7%. Но в этом ничего удивительного нет, учитывая сильный рост этих акций в течение последних двух дней.

Единственно, что стоит отметить по итогам вчерашних торгов, так это, пожалуй, рост акций одного из старейших технологических гигантов — компании IBM (IBM, +3,27%). Произошло это, естественно, после выхода позавчера ночью хорошей квартальной отчетности. Давно уже IBM не радовала своей отчетностью своих инвесторов! И это еще раз подтверждает, что у американских компаний сейчас глобально все хорошо.

Ожидания рынка 20 июля

Пятница. Лето. Море и солнце. Нет, к сожалению, это не отчет Гидрометцентра. Хотя, наверное, многие участники торгов думают именно об этом. И вообще — какие могут быть торги летом в пятницу? И поэтому сегодня ну очень большие шансы, что все спустят на тормозах. Да и внешний фон этому способствует. Ничего нового и тем более раздражающего за ночь не произошло. Даже можно сказать, напротив — есть пару приятных моментов.

К этим приятным моментам следует, прежде всего, отнести хорошую отчетность от Microsoft . Здесь, конечно, можно возразить, что и так все об этом знали и ничего удивительного нет. Может и нет, но все равно приятно, и это конечно же поддержит рынок, особенно акции тех компаний, которые работают в сфере высоких технологий. Кстати, помимо Microsoft также очень хорошую отчетность выдал на-гора’ один из основных поставщиков Apple — компания Skyworks Solutions (SWKS). После выхода отчетности акции обеих этих компаний стали пользоваться повышенным спросом и на премаркете прибавляют в цене более 3%.

Сегодня до начала торгов выйдет отчетность еще от нескольких интереснейших компаний. Наибольшее внимание, скорее всего, вызовет отчетность от многострадальной General Electric (GE). И у нас будет хороший шанс посмотреть, выходит ли эта одна из старейших в мире компаний из кризиса или нет. По крайней мере шансы для начала роста у нее сейчас точно есть.

Ну а в целом можно ждать, что после вчерашнего небольшого шага вниз, сегодня качели качнуться в обратную сторону и мы увидим аккуратные покупки с ростом индексов в пределах тех же величин, что и вчерашнее падение. Лучше рынка должны чувствовать себя сегодня акции компаний технологического сектора.