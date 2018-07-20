В РФ в 70% уголовных дел труд адвокатов по назначению оплачивается по минимальной ставке

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Труд адвокатов по назначению в 70% уголовных дел оплачивается по минимальной ставке. Об этом говорится в пояснительной записке к разработанному Минюстом РФ проекту постановления правительства о повышении базовой ставки госзащитников.

"В соответствии с пунктом 23 Положения размер вознаграждения адвоката по назначению в уголовном судопроизводстве за один рабочий день участия составляет не менее 550 рублей и не более 1200 рублей, а в ночное время — в размере не менее 825 рублей и не более 1800 рублей. При этом необходимо отметить, что, согласно статистическим данным, в регионах труд адвокатов по назначению преимущественно оплачивается по минимальной ставке в размере 550 рублей (примерно в 70% уголовных дел, где адвокат привлекается на основании статьи 51 УПК РФ)", — говорится в документе.

Минюст также отмечает, что сейчас базовая ставка госзащитника (около 11550 рублей в месяц) ниже уровня оплаты неквалифицированного работника (15549 рублей по официальным данным Федеральной службы государственной статистики ). При этом около 50000 адвокатов не имеют стабильного высокого уровня оплаты труда. Кроме того, ставки адвокатов по назначению меньше, чем у других профессиональных участников судопроизводства. Например, переводчики получают 700 рублей в час, его средний ежедневный заработок составляет 5600 рублей. «Предлагаемое проектом постановления ежегодное до 2021 года увеличение ставки оплаты труда адвокатов с 900 рублей до 1500 рублей в день почти в 3,5 раза меньше действующей в настоящее время ставки для оплаты труда переводчика», — отмечается в пояснительной записке.

Ставка госзащитника также не соответствует средней рыночной стоимости адвокатов по соглашению. Многими адвокатскими палатами субъектов РФ установлены минимальные размеры дневных ставок работы адвоката по соглашению на предварительном следствии: в Амурской области — 4000 рублей, в Иркутской и Самарской областях — 6000 рублей, в Кировской и Сахалинской областях — 10000 рублей, в Ненецком автономном округе — 15000 рублей.

"Вознаграждение адвокатов по назначению в Российской Федерации несоизмеримо также и с международными стандартами оплаты труда. Так, согласно рекомендациям Международной Организации Труда минимальный почасовой уровень оплаты труда должен составлять не менее $3 в час. К примеру, средняя стоимость одного часа труда в странах ЕС составляет €23,1, в США минимальная почасовая оплата труда удерживается на уровне $7", — говорится в документе. В государствах постсоветского пространства оплата труда адвоката за участие в уголовных делах по назначению также заметно выше, чем в России: в Азербайджане установлена почасовая оплата, равная 220 российским рублям, в Казахстане — от 220 до 530 российских рублей в час, в Узбекистане — от 1200 рублей в день, в Киргизии — 1300 рублей в день. В Грузии Армении адвокаты, избравшие в качестве основной деятельности защиту по назначению, получают 55000 и 60000 рублей в месяц соответственно.

"Вышеперечисленные факты, безусловно, отражают назревшую потребность в значительном увеличении базовой ставки оплаты труда адвокатов по назначению", — говорится в документе. В этой связи Минюст предлагает поэтапно, начиная с 2019 года, увеличить базовую ставку адвокатов по назначению с 550 рублей до 1,5 тыс. рублей в день к 2021 году. Проект постановления подготовлен во исполнение поручения президента РФ и направлен на исполнение публичных обязательств РФ в части реализации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатно.