«Дешевле жить, чем умереть»: портал 161.ru выяснил, сколько стоят похороны в Ростове

Самые скромные похороны обойдутся в 10 тысяч рублей

Похоронить за миллион рублей. По данным социологических исследований, проводившихся в крупных городах Южного и Северокавказского федеральных округов, цены на ритуальные услуги в донской столице — самые высокие на Юге России . По словам экспертов, главная причина этого — огромное количество конкурирующих между собой частных фирм. Зачастую, чтобы не бегать по всем инстанциям, люди обращаются в коммерческие бюро, которые обещают все организовать в лучшем свете. Портал 161.ru выяснил, во сколько обойдется ростовчанам прощание с близким человеком.

Самые скромные похороны родственника при обращении в коммерческую организацию стоят примерно 10 тысяч рублей. В эту сумму входит весь перечень организации прощания: вызов катафалка, рытье могилы, гроб, постельные принадлежности, крест. Есть, конечно, муниципальные похоронные услуги, которые обойдутся всего в пять тысяч рублей. Государство также выплачивает пособие на умершего пенсионера и предоставляет бесплатно участок на кладбище.

Есть в городе муниципальные похоронные услуги

Но такой вариант похорон устраивает далеко не каждого, поскольку даже минимальный набор услуг выходит за пределы списка. Все равно придется доплачивать отдельно за отпевание в церкви, транспорт для родственников, венки, оформление документов, грузчиков, поминальный обед и т.д.

— Самое основное, что нужно — это рытье могилы, гроб, катафалк, кресты и постельные принадлежности. Все остальное — это дополнительные услуги, — рассказали в агентстве Ритуал-Юг. — В случае, если агентство имеет свое производство, то гробы будут дешевле. В Ростове таких агентств всего 5%, а остальные перекупщики, поэтому и цена разнится. Если это новая могила, а не подзахоронение к родственнику, то цена будет ниже. Дополнительные услуги: сбор документов, грузчики, венки, фото, видео. Все зависит от фантазии заказчика.

Назвать верхний предел стоимости похорон опрошенные нами представители ритуального бизнеса наотрез отказываются. При этом говорят, что цена на VIP-похороны в Ростове граничит от 100 0000 рублей до 1 000 000.

Цена на VIP-похороны граничит от 100 0000 рублей до 1 000 000.

— Основная проблема в сфере бизнеса ритуальных услуг — отсутствие порядка. Во-первых, агенты в лице сотрудников медучреждений и МВД делают все, чтобы отбить клиентов друг у друга. Вплоть до того, что забирают у родственников документы и заставляют подписывать договора на услуги, чтобы люди не смогли отказаться, — рассказал корреспонденту 161.ru руководитель одного из похоронных бюро. — Такие агентства требуют от клиентов не меньше 80 000 рублей. Люди даже брали кредиты, чтобы оплатить похороны. Был случай в Ростове, когда родственникам умершего пришлось заплатить 1000 000 рублей. У нас дешевле жить, чем умереть.

Приводим перечень основных ритуальных агентств донской столицы. Похоронное бюро «Ритуал-Юг»Расценки: рытье новой могилы — от 2750 рублей;Подзахоронение — от 5500 рублей;Гроб — от 2000 рублей (свое производство);Катафалк — от 3500. Минимальный спектр услуг — 11000 рублей. Похоронное бюро «Харон»Расценки: рытье новой могилы — от 7500 рублей;Подзахоронение — от 9000 рублей;Кресты — от 2000 рублей;Гроб — от 4000 рублей;Катафалк — от 7500 рублей;Оформление документов — бесплатно;Минимальный спектр услуг — рублей. Похоронное бюро «Ритуал-Дон»Расценки: рытье новой могилы — от 7 000 рублей;Подзахоронение — от 10 300 рублей;Крест — от 1500 рублей;Гроб деревянный — от 5 700 рублей, ламинат — от 12 000 рублей;Катафалк — от 5000 рублей;Венки — от 1000 рублей;Грузчики (4 человека) — 2000 рублей;Минимальный спектр услуг — 30 000 рублей. Похоронное бюро «Память»Расценки: рытье новой могилы — от 7550 рублей;Подзахоронение — от 95000 рублей;Гроб — от 3000, ламинат — 0т 15 000 рублей;Катафалк — от 5 500 рублей; Венки — от 650 рублей;Кресты — от 1000 рублей; Грузчики — от 5000 рублей;Минимальный спектр услуг — от 16 000 рублей. Похоронное бюро «Аврора»Расценки: рытье новой могилы — от 5500 рублей;Подзахоронение — от 6000 рублей;Гроб — от 3000 рублей;Кресты — от 700 рублей;Венки — от 600 рублей;Катафалк — от 4500 рублей+ каждый заезд 1000 рублей;Грузчики — 4500 рублей;Минимальный спектр услуг — от 10 000 рублей.