Производство молока в РФ в I полугодии выросло на 1,6%

МОСКВА , 20 июл — ПРАЙМ. Производство молока в РФ в первом полугодии 2018 года в хозяйствах всех категорий выросло на 1,6% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составило 15,52 миллиона тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ

"За январь-июнь 2018 года объем производства молока во всех категориях хозяйств составил 15,52 миллиона тонн, что на 1,6% выше уровня аналогичного периода 2017 года. В том числе в сельскохозяйственных организациях производство молока увеличилось на 4% и составило 8,23 миллиона тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 4,4% — 1,15 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Ставропольском крае. Наибольший прирост производства молока обеспечили сельхозорганизации Краснодарского края , Воронежской, Калужской, Тюменской, Липецкой и Рязанской областей. С другой стороны, снижение производства молока произошло в Кемеровской, Оренбургской, Новгородской областях, Башкирии

Средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) увеличился на 5,3% и составил 3,118 тонны. Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Крыму , Краснодарском крае, Пензенской и Курской областях.

В России в последние годы наблюдается стагнация в производстве молока: его годовой выпуск составляет порядка 30-32 миллионов тонн. Он не снижается, но и существенно не увеличивается. Например, в 2017 году, по данным Росстата, производство молока в стране выросло всего на 1,4% — до 31,184 миллиона тонн.