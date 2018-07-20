Трамп поместил голову Джерома Пауэлла между молотом и наковальней 

Конец июля обещал быть скучным периодом для валютных рынков, несмотря на два важных заседания — Банка России в пятницу, 27 июля, и Федрезерва США во вторник, 31 июля. Проблема с этими мероприятиями была похожая (прямо как у Льва Толстого в его известной фразе про «счастливые семьи») — отсутствие интриги. И у Эльвиры Набиуллиной, и у её заокеанского коллеги Джерома Пауэлла наверняка уже есть заготовленные либретто к их выступлениям. Экспромты со стороны финансовых регуляторов в условиях торговых войн и налоговых экспериментов крайне не приветствуются.
Тем не менее, мы видим, что рубль вчерашним вечером и сегодняшним утром изобразил «хитрую загогулину», сначала снизившись в американскую торговую сессию на удорожании доллара с 63,40 за доллар до 63,75, и сегодняшним утром благополучно вернувшись обратно к значению 63,40. Глядя на небольшой синхронный скачок вверх в золоте и других сырьевых активах в Нью-Йорке и Чикаго, у многих аналитиков, даже без детального ознакомления с новостной лентой, могло возникнуть предположение, что причина этих движений могла быть только в самом долларе.
Имея в виду отсутствие значимых макропубликаций, «круг подозреваемых» ещё сильнее сузился и безальтернативно указал на самую главную движущую силу рынков в последнее время — Дональда Трампа. Буквально Президент США написал в своём твите, что ему не нравится финансовая политика Федрезерва, повышающего процентные ставки. Ни больше ни меньше! На самом деле, Трамп провёл налоговую реформу, неустанно разрабатывает различные подсластители — всё только для одной цели: вернуть американские производства обратно на родину. А Федрезерв в это время работает в диаметрально противоположном направлении, своим безальтернативным повышением учётной ставки делая кредиты и доллар более дорогими. Это, разумеется, ухудшает условия ведения бизнеса для компаний-репатриантов. Странно, что Трамп обратил внимание на это фундаментальное противоречие только сейчас.
Теперь перед председателем ФРС Джеромом Пауэллом накануне вышеупомянутого заседания 31 июля неожиданно и, что называется, на ровном месте возникла проблема — как сделать так, чтобы и волки остались целы, и овцы — сыты. Рынки уже настолько уверенно настроены на очередное повышение учётной ставки на 0,25 п.п., да и его коллеги по Комитету по открытым рынкам США уже наверняка успели привести свои аргументы и однозначно высказаться по этому поводу, что «развернуть паровоз» на полном ходу сейчас означало бы посеять на рынках панику. Видимо, решение вопроса лежит в плоскости радикального переписывания письменной части его доклада и отказа от жёстких прогнозов о безусловном продолжении жёсткой политики американского финрегулятора, которая красной канвой просматривалась во время его доклада Банковскому комитету при Сенате США 17 июля.