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Объем вакантных складов в Московском регионе постепенно снижается
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Объем вакантных складов в Московском регионе постепенно снижается 

РЖД-Партнер 51 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Плавное снижение уровня вакантности происходит на фоне активного изменения структуры свободных площадей: за квартал было поглощено около 0,4 млн кв. м — примерно поровну как первичного, так и вторичного сегментов. При этом на рынок вышло столько же вакантных помещений, преимущественно со вторичного рынка.
До конца 2018 года аналитики компании JLL ожидают небольшой рост доли вакантных площадей до отметки 6,8%. Но этот скачок будет краткосрочным и обусловлен вводом в эксплуатацию 0,5 млн кв. м свободных площадей, часть которых может быть арендована или куплена еще до конца года.
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