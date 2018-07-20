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«Лукойл» принял окончательное инвестрешение по разработке Ракушечного месторождения на Каспии
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«Лукойл» принял окончательное инвестрешение по разработке Ракушечного месторождения на Каспии 

Rambler News Service 1 час назад
«Лукойл» принял окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства Ракушечного месторождения в Каспийском море, говорится в сообщении компании.
Начало промышленной добычи нефти планируется на 2023 год, проектный уровень добычи — 1,2 млн тонн в год.
Как отмечает компания, объекты обустройства месторождения в рамках принятого инвестиционного решения включают, в частности, ледостойкую стационарную платформу, а также подводные межпромысловые трубопроводы и кабельные линии для соединения со второй ледостойкой стационарной платформой месторождения имени В. Филановского.
Продукция Ракушечного месторождения будет направляться на подготовку на центральную технологическую платформу месторождения имени В. Филановского и далее через КТК на экспорт.
Все морские объекты для освоения месторождения будут построены на территории Астраханской области.
Месторождение Ракушечное было открыто в 2001 году. Оно расположено в 160 км от порта города Астрахань, в 100 км от западного побережья и в 8,5 км от месторождения имени В. Филановского. Глубина моря в акватории месторождения составляет от 5 до 8 метров. Начальные извлекаемые запасы составляют около 39 млн тонн нефти и газового конденсата, 33 млрд кубометров газа.
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