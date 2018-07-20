«Лукойл» принял окончательное инвестрешение по разработке Ракушечного месторождения на Каспии

«Лукойл» принял окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства Ракушечного месторождения в Каспийском море, говорится в сообщении компании.

Начало промышленной добычи нефти планируется на 2023 год, проектный уровень добычи — 1,2 млн тонн в год.

Как отмечает компания, объекты обустройства месторождения в рамках принятого инвестиционного решения включают, в частности, ледостойкую стационарную платформу, а также подводные межпромысловые трубопроводы и кабельные линии для соединения со второй ледостойкой стационарной платформой месторождения имени В. Филановского.

Продукция Ракушечного месторождения будет направляться на подготовку на центральную технологическую платформу месторождения имени В. Филановского и далее через КТК на экспорт.

Все морские объекты для освоения месторождения будут построены на территории Астраханской области