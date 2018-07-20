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Акции Microsoft дорожают на сильной статистике
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Акции Microsoft дорожают на сильной статистике 

Вести Экономика 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Отличные результаты компания объясняет успехами Surface, X-box и облачными технологиями.
Рост акций Microsoft Corp. ускорился после закрытия торгов в четверг, после того как технический гигант опубликовал отчет по квартальным результатам, превысившим оценки аналитиков Уолл-Стрит. Если в течение дня бумаги росли примерно на 1%, то после публикации прибавили еще 4%.
За подотчетный период Microsoft заработала $30.1 миллиарда долларов, из которых $8.9 миллиардов чистой прибыли. Выручка увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а чистый доход вырос на впечатляющие 35%.
Office и облачные сервисы компании стабильно продолжают расти, но в этом квартале улучшенные показатели продемонстрировали также Surface и игровое подразделение компании.
Microsoft сообщила, что изменение объясняется хорошими продажами устройств Surface последнего поколения. В частности, выручка с бренда Surface выросла на 25% по сравнению с прошлым годом и превысила $1 млрд
Доход от игровых продуктов вырос на 39%. Софт и сервисы Xbox поднялись на 36%. Сколько точно консолей продала Microsoft, неизвестно. Однако компания заявила, что активной аудитории Xbox Live выросло до 57 миллионов благодаря интеграции сервисов в Windows 10, iOS и Android. Microsoft планирует и дальше увеличивать наращивать свою аудиторию. Причем не только за счет традиционных Xbox, но и благодаря игровому стриминговому сервису, который сейчас находится в разработке.
Серверные продукты и облачные сервисы Microsoft увеличили свои показатели на 26%. А настойчивые попытки Micrisift перевести бизнес-аудиторию в облако, помогли выручке с Azure вырасти на 89%.
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