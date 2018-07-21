Составлен рейтинг стран, дающих гражданство за инвестиции

Составлен рейтинг стран, которые предоставляют гражданство в обмен на инвестиции в экономику государства или покупку недвижимости. Рейтинг составлен агентством Bloomberg

Дороже всего обходится гражданство в Австрии . Для его получения необходимо потратить на свое дело или жилье 23,75 миллиона долларов. При этом сведения о предоставлении гражданства можно сохранить в тайне.

Второе место занимает Кипр , который выдает гражданство при инвестициях не менее 2,375 миллиона долларов.

Восемь из десяти стран, вошедших в рейтинг, являются офшорными зонами.