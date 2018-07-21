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Составлен рейтинг стран, дающих гражданство за инвестиции
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Составлен рейтинг стран, дающих гражданство за инвестиции 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Составлен рейтинг стран, которые предоставляют гражданство в обмен на инвестиции в экономику государства или покупку недвижимости. Рейтинг составлен агентством Bloomberg.
Дороже всего обходится гражданство в Австрии. Для его получения необходимо потратить на свое дело или жилье 23,75 миллиона долларов. При этом сведения о предоставлении гражданства можно сохранить в тайне.
Второе место занимает Кипр, который выдает гражданство при инвестициях не менее 2,375 миллиона долларов.
Третье место у Мальты с объемом вложений в 1,065 миллиона долларов. Далее идут Турция ($1 млн), Вануату ($226,5 тысяч), Гренада ($208,25 тысяч), Сент-Китс и Невис ($150 тысяч). Самые скромные запросы у Сент-Люсии, Доминиканы и Антигуа и Барбуде. Для получения их гражданства необходимо потратиться в стране на сумму не менее 100 тысяч долларов.
Восемь из десяти стран, вошедших в рейтинг, являются офшорными зонами.
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