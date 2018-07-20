ОФЗ: высокий объем торгов

Вчера оборот торгов на ММВБ составил 28,7 млрд руб., значительно увеличившись по сравнению с показателями предыдущих двух-трех недель.

Торговая активность остается высокой второй день подряд, что, на наш взгляд, свидетельствует о том, что зарубежные инвесторы стали более активными, однако их действия разнонаправленны: институциональные инвесторы осторожно покупали, тогда как спекулятивные игроки сокращали свои позиции. Между тем локальные инвесторы остались нетто-продавцами.