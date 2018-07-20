ОФЗ: высокий объем торгов 

Вчера оборот торгов на ММВБ составил 28,7 млрд руб., значительно увеличившись по сравнению с показателями предыдущих двух-трех недель.
Торговая активность остается высокой второй день подряд, что, на наш взгляд, свидетельствует о том, что зарубежные инвесторы стали более активными, однако их действия разнонаправленны: институциональные инвесторы осторожно покупали, тогда как спекулятивные игроки сокращали свои позиции. Между тем локальные инвесторы остались нетто-продавцами.
Таким образом, к концу дня кривая сместилась вверх примерно на 4-6 бп на дальнем конце, и на 3–5 бп — на ближнем, при этом середина осталась практически без изменений. В частности, облигации с погашением в 2023 г. прибавили в доходности всего 1–3 бп. По сравнению с суверенными облигациями развивающихся рынков ОФЗ вчера показали опережающую динамику, учитывая, что доходности длинных бумаг Турции выросли на 21 бп, Индонезии — на 13 бп, а Венгрии, Мексики и ЮАР — на 6–8 бп. С другой стороны, доходности облигаций Бразилии снизились на 12 бп. Тем не менее, в недельном сопоставлении ОФЗ вошли в число аутсайдеров: доходность 10-летнего суверенного долга России на этой неделе выросла на 16 бп.