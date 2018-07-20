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Продажи евробондов РФ несколько ослабли
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Продажи евробондов РФ несколько ослабли 

Прайм 45 минут назад
Первую половину дня котировки российских евробондов уверенно снижались, реагируя на рост доходности базового актива. Однако после полудня на российском рынке наметился отскок на фоне изменения динамики казначейских облигаций и доллара США. Доходность UST10, впервые с конца июня превысив отметку 2,89% годовых, затем снизилась до 2,84%. Это позволило суверенным бумагам РФ отыграть часть внутридневных потерь, но все же закрылись они снижением котировок. Правда, потери уже были меньше, чем в предыдущие два торговых дня. По итогам сессии длинные еврооблигации РФ были в минусе примерно на 0,3 п.п. от номинала, остальные — на 0,1–0,2 п.п. Отметим, что вчера долларовые бумаги большинства ЕМ закрылись снижением цен. Пятилетний СDS-спред РФ вновь расширился, достигнув 136 б.п. против 133 б.п. накануне, однако если посмотреть на динамику CDS-спредов сопоставимых развивающихся рынков, то с начала года российский спред вырос меньше, чем остальные. Наибольшее расширение CDS-спреда с начала года было отмечено у Турции и Бразилии.
Евробонды Газпрома подешевели более чем на 1 п.п. В корпоративном сегменте продажи тоже сохранились, и тут в аутсайдерах оказались длинные евробонды Газпрома: выпуски газового монополиста со сроком обращения от десяти лет и более потеряли 1–1,2 п.п. от номинала, что привело к подъему дальнего участка кривой эмитента на 10–15 б.п. В то же время остальные еврооблигации нефтегазовых компаний подешевели в среднем на 0,1 п.п. Также на общем фоне заметно просели евробонды Полюса и Норникеля, потерявшие 0,2–0,3 п.п. В банковском секторе несколько хуже вновь смотрелись длинные бумаги ВЭБа, в частности VEBBNK’23 (YTM 5,1%) упал в цене на 0,2 п.п. Сегодня утром внешний фон неоднозначный: доходность UST10 остается у отметки 2,84%, цены на нефть делают попытку подрасти, однако большинство рынков в минусе.
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