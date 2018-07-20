Трамп дирижирует рынками Европы

В Азии фондовые площадки показали неоднозначный настрой, хотя китайский Shanghai Composite неплохо прибавил в весе, сократив недельные потери. Настроениями инвесторов, начиная с 19 июля, дирижировал Дональд Трамп , который раскритиковал ужесточение политики ФРС , по его словам, подрывающим рост экономики. Досталось доллару — президент в очередной раз выразил недовольство высоким курсом национальной валюты. Впрочем, на рынках обошлось без паники, хотя инвесторы были удивлены комментариями Трампа на тему независимого Центробанка

В Европе торги начались в основном на минорной ноте. Против тренда продолжает идти британский FTSE 100, который питается слабостью фунта, тестирующего отметку 1,3, отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт. Тем временем Италия снова рынки заставила вспомнить о себе и отвлечься от темы торговых войн и главного ньюсмейкера Трампа. В частности, глава бюджетного комитета Италии, который относит себя к лагерю евроскептиков, заявил, что рано или поздно страна выйдет из еврозоны. Основная негативная реакция закономерно пришлась на итальянский MIB, который снижается более чем на 1% и может утянуть за собой остальных коллег, если тема с выходом Италии получит развитие в ближайшее время.

Евро тоже ощутил на себе давление со стороны итальянского евроскептика, остановив попытки восстановления после недавних распродаж. Ситуацию усугубляет технический фактор — котировки пары евро/доллар натолкнулись на прочное сопротивление в лице 20-дневной скользящей средней, которая ранее неоднократно сдерживала рост и падение цены. Главная задача евро на данный момент — удержаться над уровнем 1,16, что будет возможным, если спрос на доллар не вернется в ближайшее время.