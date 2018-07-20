«Летняя» солярка за 51 рубль, 92-й — за 46 рублей: это реальность, когда речь идёт о госзакупках

Топливо дорожает с каждым месяцем

По данным статистики, за последние два месяца цена на бензин в Архангельске выросла примерно на 10%. В среднем, в областном центре литр «92-го» обходится автовладельцу в 40-41 рубль, «95-го» — в 43-44 рубля. На такую же сумму опустошает кошелёк водителя каждый литр дизельного топлива.

При этом на разных автозаправочных станциях стоимость топлива отличается лишь на несколько копеек в большую или меньшую сторону от цены конкурентов.

Однако совершенно иная ситуация складывается, когда речь идёт о закупках бензина и дизельного топлива для государственных нужд, то есть за бюджетные деньги. Здесь разница со среднерыночными ценами может достигать и 10%, и даже почти 20%. В большую сторону, естественно.

Необходимо отметить, что закупают госорганы бензин и солярку, как правило, «в промышленных объёмах» — десятками тысяч литров, а иногда, как в случае с Плесецкой райбольницей, контракт заключается на сто тысяч литров. Затем в течение определённого периода заказанное топливо «выбирается» учреждениями на АЗС поставщика.

Мы проанализировали данные сайта государственных закупок за последние два месяца, чтобы выяснить, какую цену готовы платить государственные органы и службы за поставку топлива и на сколько данная стоимость согласуется с рыночной ситуацией.

Пожары тушат деньгами

Абсолютным лидером по стоимости топлива стали пожарные из Отряда государственной противопожарной службы № 1. Закупку бензина и солярки для отряда проводит Контрактное агентство Архангельской области . Всего до конца года планировалось закупить 19 тысяч литров бензина АИ-92 и 4 тысячи литров дизельного топлива. В таких случаях должна работать формула «Оптом — дешевле», но… речь идёт о госзакупках, в которых привычные законы рынка не работают.

Так, за каждый литр «дизеля» пожарные готовы отдать почти 52 рубля. На «обычных» АЗС, напомним, литр стоит 43-44 рубля. За «92-й» бензин поставщику планировалось перечислять 49 рублей 3 копейки — на восемь с лишним рублей больше, чем на «обычных» АЗС.

Не сильно меньше предлагали за топливо и в Отряде государственной противопожарной службы № 20. Здесь планировалось закупить 18 тысяч литров бензина АИ-92. Соответствующий аукцион объявили ещё в середине июня, а за каждый литр огнеборцы были готовы платить… 46 рублей 20 копеек. На пять-шесть рублей дороже среднерыночной цены.

Стоимость дизельного топлива и того выше — 51 рубль 23 копейки за литр. Почти на восемь рублей дороже среднерыночной стоимости солярки. Впрочем, по результатам торгов цена госконтракта снизилась примерно на 10%. То есть литр дизтоплива обойдётся госструктуре примерно в 46 рублей, «92-го» бензина — в 42 рубля. Тоже недёшево.

Больницы денег не считают

Удивительная ситуация складывается и с поставкой топлива для районных больниц Архангельской области. Заявленные контрактным агентством цены на бензин для учреждений здравоохранения также значительно выше среднерыночных. И порой цена на торгах, объявленных в интересах одной и той же больницы в один и тот же день, отличается без видимых причин.

Например, 16 июля были объявлены сразу два аукциона на закупку бензина АИ-92 для нужд Коряжемской городской больницы. Однако в одном случае каждый литр топлива обойдётся медикам в 45 рублей 25 копеек, а в другом — 44 рубля 80 копеек. Почему в одном случае литр топлива дороже на 45 копеек, не сообщается. Понятно, что после аукциона цена топлива может снизиться, но как показывает практика, на торги заявляется зачастую лишь один участник.

А вот Плесецкая районная больница планирует приобрести до конца года аж 100 000 литров бензина АИ-92 за 4 530 000 рублей. То есть за каждый литр горючего медики готовы отдать 45 рублей 30 копеек — почти на пять рублей выше среднерыночной цены.

Однако самым щедрым учреждением здравоохранения Поморья можно назвать Архангельскую городскую больницу № 4. Для неё планируется закупить 18 тысяч литров бензина АИ-92 аж по 46 рублей 80 копеек за литр, или на 6 (!) рублей выше среднерыночной стоимости. При этом по результатам торгов стоимость топлива снизилась всего на полпроцента.

Честно — дураков нет Впрочем, говорить о том, что контрактное агентство объявляет аукционы только по ценам выше среднерыночных, нельзя. Бывают случаи, когда максимальная цена контракта устанавливается на уровне рыночных цен, но… такие аукционы срываются по причине отсутствия желающих.

Например, в мае не удалось закупить почти 17 тысяч литров бензина для нужд Коряжемской городской больницы по 39 рублей за литр. В июне сорвались торги для Онежской райбольницы, которая была готова за литр «92-го» платить 42,5 рубля.

То есть получается, что для государственных нужд поставки топлива могут осуществляться лишь по ценам, превышающим рыночные на 10-15 процентов. Как только цена опускается до среднерыночной, заинтересованность у поставщиков тут же пропадает, даже несмотря на внушительные объёмы поставок.