Минюст рассчитал повышение оплаты труда адвокатов на три года вперед

Министерство юстиции разработало и публиковало для общественного обсуждения проект постановления правительства России , регламентирующий постепенное увеличение оплаты труда адвокатов по назначению. Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов.

В качестве обоснования повышения ставок Минюст, в частности, указал, что сейчас примерно в 70% уголовных дел, к участию в которых адвокат привлекается в порядке ст. 51 УПК РФ, его труд оплачивается по минимальной ставке в 550 рублей в день, а после уплаты обязательных налоговых и социальных платежей и адвокатских взносов доход защитника может опускаться ниже уровня прожиточного минимума, установленного в регионе, говорится в пресс-релизе на сайте ФПА.

Документ предусматривает постепенное повышение ставок за день участия в уголовном судопроизводстве по назначению. Так, с 2019 года предлагается увеличить стоимость работы адвоката до суммы не менее 900 рублей и не более 1550 рублей в день, а в ночное время — в размере не менее 1175 рублей и не более 2150 рублей.

С 2020 года предполагается повышение ставки до суммы не менее 1250 рублей и не более 1900 рублей в день. В ночное же время — в размере не менее 1525 рублей и не более 2500 рублей. К 2021 году размер труда так называемых бесплатных адвокатов планируют увеличить до 1500-2150 рублей днем и до 1775-3025 рублей ночью.

При этом предусматривается повышенный размер вознаграждения в выходные и праздничные дни: в 2019 году — от 1450 до 2750 рублей, в 2020 году — от 1800 до 3100 рублей, а в 2021 году — от 2050 до 3350 рублей за сутки.