Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне

Бумаги компаний РФ преимущественно дешевеют в Лондоне

Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в красной зоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.23 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,46% — до 6,22 доллара, "Лукойла" — на 0,44%, до 67,74 доллара, "Новатэка" — на 0,07%, до 147,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,58% — до 4,27 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,28%, до 26,58 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,53% — до 1,49 доллара, Сбербанка — на 1,58%, до 13,2 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,12%, до 20,42 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 0,89% — до 16,12 доллара, "Северстали" — на 0,32%, до 15,35 доллара, НЛМК — дорожали на 0,2%, до 25,05 доллара.

Бумаги "Магнита" снижались в цене на 0,33% — до 16,66 доллара, "Ленты" — дорожали на 0,19%, до 5,19 доллара. Цена расписок АФК "Система" опускалась на 0,18% — до 2,72 доллара.