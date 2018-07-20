Капитализация Microsoft вырастет на 14-17% в год, в том случае, если Azure продолжит набирать популярность

Снижение курса юаня до минимума года понизило индекс S&P 500 в четверг на 0,4% до 2804,49. Судя по динамике секторов, сказывалась ребалансировка из финансовых и телекоммуникационных бумаг после уменьшения опасений за влияние ставок ФРС на экономику.

Из-за большего веса таких компаний, как American Express, индекс Dow 30 упал на 0,5% к 25064,5. На мой взгляд, падение объяснялось ещё и возражениями Walgreens, CVS и Walmart по налогу на клиники в Массачусетсе.

Золото дешевело до $1222 за унцию на усилении координации в борьбе США против инфляции (между Белым домом и ФРС).

После закрытия торгов успешно отчитался разработчик программного обеспечения и электроники Microsoft (SPBEx: MSFT ), котировка $107,8 в ходе торгов овернайт на Nasdaq.

График

Новым аргументом за приобретение этих высокоустойчивых ценных бумаг стали инвестиции в сверхдоходные инновации. Теперь бренду есть что противопоставить суперкомпьютеру IBM и технологиям машинного обучения Apple

Отчётность показала три важных довода за приобретение этих бумаг:

• во-первых, рост выручки на +14% в год до $110,4 млрд при скорректированной прибыли $3,88 на акцию и при 53%-ном росте с облака для корпоративных клиентов;

• во-вторых, увеличение квартальных продаж онлайн-сервиса на основе ИИ на +23% в год;

• в-третьих, скачок 3-месячных показателей Azure на +89% в год.

Капитализация Microsoft вырастет на +14-+17% в год, в том случае, если Azure продолжит набирать популярность (число IT-директоров «за» Azure выросло до 40% с 20% полгода назад, по данным Credit Suisse), а новый планшет Surface Go, при конкурентной цене $400, будет ближе к iPad, по лучшим свойствам, помимо уже известных, таких как экран 10 дюймов и 64 гигабайта памяти. Сам планшет появится в августе, но ценные бумаги обычно растут заранее.

Бумаги Amazon (SPBEx: AMZN, $1820 в овернайт на Nasdaq) могут получить поддержку, потому что продажи в день Prime достигли $4,2 млрд, на +33% больше суммы предыдущего года.

Delta Air Lines (SPBEx: DAL, $53 на Nyse) ещё может вырасти после того, как United Continental (UAL) спрогнозировала на текущий квартал рост выручки с пассажира на милю на +1%-+3%, хотя никто не ждал этого от компании, которая стремится выдержать 9%-ную рентабельность до налогов. Это явно в пользу бумаг Delta, чья доналоговая прибыльность на почти 4 процентных пункта выше, чем у United, и в 3-м квартале Delta намерена показать +12%-+14% EBT к выручки.

Comcast (CMCSA) прекратил переговоры о покупке части активов Fox и сфокусировался на покупке Sky. IBM (IBM) подорожал после отчёта о превышении по серверному бизнесу Big Blue и об экспансии суперкомпьютера Watson в Европе. Danaher (DHR) вырос на выделении стоматологического подразделения и на позитивном отчёте за 2-й квартал.

Из макроэкономики, закладки домов уменьшились на 12% до 1,173 млн в год — минимума с сентября 2017-го. Трактуем это как ускорение смены сезонов. Число заявок на пособие по безработице в США достигло минимума за 48,5 лет.

IPO Xiaomi растёт на +18% к цене, по которой мы его брали.