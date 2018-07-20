Российский СПГ оказался круче американского

Российский сжиженный газ доказал преимущество перед американским

Произошло важнейшее для российского и мирового газового рынка событие — начались регулярные поставки ямальского СПГ в Китай . На этом крайне перспективном рынке российский газ будет конкурировать с американским. За счет чего отечественные поставщики намерены выигрывать это соревнование?

В Китай прибыла первая партия российского СПГ с завода на Ямале. Танкеры-газовозы « Владимир Русанов » и «Эдуард Толль» зашли в порт Цзянсу. Там их торжественно встретили в том числе первые лица в энергетике обеих стран — министр энергетики России Александр Новак и руководитель энергетического управления КНР Нур Бекри.

Это крайне важное для России событие. Оно ознаменовало начало регулярных поставок российского СПГ в Китай, один из самых быстрорастущих потребителей газа. В планах КНР увеличить долю газа в энергобалансе к 2020 году до 10%. В связи с этим потребление должно вырасти на 76% — до 347 млрд кубометров. Из них 220 млрд должен обеспечить газ собственной добычи, а вот 127 млрд Пекин будет импортировать. Желающих продавать свой газ Китаю много, и России важно застолбить свое место, в том числе за счет поставок СПГ. Китай уже законтрактовал поставки 50 млрд кубометров СПГ в 2018 году, а в 2019 году они должны вырасти до 60 млрд Россия станет надежным поставщиком СПГ для Китая, уверен Новак.

Российский СПГ конкурирует в основном с СПГ из США Австралии и Катара.

«По ценам российский СПГ проигрывает Катару, но выигрывает у американцев. А ввод «Силы Сибири» позволит не только насытить потребности растущего китайского рынка, но и даст возможность разработать новые месторождения и развить инфраструктуру на Дальнем Востоке для дальнейшей экспансии российского газа в страны АТР», — говорит Андриевский.

Кроме того, важно, что был успешно испытан новый маршрут доставки СПГ в Китай по Северному морскому пути. И он оказался намного выгодней и короче традиционного маршрута через Суэцкий канал и Малакский пролив. Вместо 35 дней доставка СПГ заняла всего 19. По словам Новака, Северный морской путь становится настоящим «Ледовым шелковым путем».

Конечно, у пути через Суэцкий канал есть ряд неоспоримых преимуществ. Маршрут проходит через густонаселенные территории, нет проблем с коммуникационной и портовой инфраструктурой, а также погодными условиями, говорит председатель совета директоров «Инжиниринговой компании „2К“ Иван Андриевский.

»Но если бы СМП был невыгоден, то китайцы им бы не пользовались. Китайцы в этом смысле очень показательный пример — они экономят везде и на всем. Явное преимущество СМП перед Суэцким каналом — значительно меньшая длина маршрута, то есть время доставки сокращается в два раза, что экономит сотни тысяч долларов за судно», — добавляет он.

Наконец, впервые ледовая часть Севморпути — от порта Сабетта на восток в направлении Берингова пролива — была пройдена танкерам ледового класса Arc 7 самостоятельно без ледокольного сопровождения. Танкеры беспрепятственно проходили льды толщиной до 2,1 метра. И на преодоление ледовой части потребовалось всего 9 дней — это рекордные сроки. Все это делает маршрут коммерчески еще более успешным.

Будущее российского СПГ выглядит перспективным. Россия должна войти в четверку крупнейших мировых производителей сжиженного газа — наряду с США, Австралией и Катаром.

На подходе вторая очередь завода «Ямал СПГ», который запустят с опережением срока: не в конце года, а уже в августе. Все три линии завода выйдут на полную мощность уже в начале 2019 года. Благодаря этому объемы производства СПГ в России вырастут до 28,2 млн тонн, что уже сопоставимо с текущими объемами производства в Индонезии

А вслед за «Ямал СПГ» Китай может войти и в другой проект «Новатэка» — завод «Арктик СПГ-2», который находится на стадии проектирования. Три линии мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год хотят запустить в 2023-2025 годах.

Все это потребует больше танкеров-газовозов. Только для проекта «Ямал СПГ» заказано 15 танкеров газовозов ледового класса Arc7, пять из которых уже обслуживают «Ямал СПГ». Но это не российские, а южнокорейские суда. Заказ был давним, да и Россия никогда не производила газовозы, так как специализировалась до недавнего времени лишь на трубопроводных поставках. Поэтому перед Россией стоит задача самим научиться делать такие суда.

«Севморпути нужно достаточное количество танкеров-газовозов ледового класса, а также улучшение портовой и коммуникационной инфраструктуры, тогда российский СПГ получит еще большее преимущество», — считает Андриевский.