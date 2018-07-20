Расширение трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2) потребовало поставок цемента

Проект предусматривает реконструкцию действующих и строительство новых нефтеперекачивающих станций.

В настоящее время продукция Теплоозерского цементного завода (входит в группу компаний «Востокцемент») отправляется железнодорожным транспортом на объекты, возводимые в рамках проекта ВСТО-2. В частности, реконструкцией затронута нефтеперекачивающая станция ( НПС ) вблизи села Екатеринославка Амурской области

Проектом предусматривается здесь строительство резервуарного парка для накопления нефти, что позволит изменить статус НПС с промежуточной до головной станции на магистральном нефтепроводе. Построенные резервуары позволят хранить до 110 тыс. куб. м нефти (ранее НПС занималась только перекачкой нефти). Площадь Екатеринославской станции должна увеличиться с 9 до 25 га.

В целом расширение пропускной способности ВСТО-2 позволит транспортировать по трубопроводу ежегодно до 50 млн т углеводородного сырья. Почти половину нефти ежегодно будут перекачивать на нефтяной терминал Козьмино в Приморье. Оттуда она будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Остальная нефть будет распределена по нефтеперерабатывающим предприятиям Дальнего Востока. В ближайшее время к нефтепроводной системе должен быть подключен Комсомольский НПЗ.