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Расширение трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2) потребовало поставок цемента
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Расширение трубопроводной системы Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2) потребовало поставок цемента 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Проект предусматривает реконструкцию действующих и строительство новых нефтеперекачивающих станций.
В настоящее время продукция Теплоозерского цементного завода (входит в группу компаний «Востокцемент») отправляется железнодорожным транспортом на объекты, возводимые в рамках проекта ВСТО-2. В частности, реконструкцией затронута нефтеперекачивающая станция (НПС) вблизи села Екатеринославка Амурской области.
Проектом предусматривается здесь строительство резервуарного парка для накопления нефти, что позволит изменить статус НПС с промежуточной до головной станции на магистральном нефтепроводе. Построенные резервуары позволят хранить до 110 тыс. куб. м нефти (ранее НПС занималась только перекачкой нефти). Площадь Екатеринославской станции должна увеличиться с 9 до 25 га.
В целом расширение пропускной способности ВСТО-2 позволит транспортировать по трубопроводу ежегодно до 50 млн т углеводородного сырья. Почти половину нефти ежегодно будут перекачивать на нефтяной терминал Козьмино в Приморье. Оттуда она будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Остальная нефть будет распределена по нефтеперерабатывающим предприятиям Дальнего Востока. В ближайшее время к нефтепроводной системе должен быть подключен Комсомольский НПЗ.
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