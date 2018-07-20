Компания Audi показала все возможные опции для седана A8

Немецкий производитель выпускает конфигуратор для перепроектированного флагмана Audi A8 2019 модельного года. Отмечается, модель поступит в продажу в конце этого года со стоимостью 83 800 долларов.

A8 будет поставляться со светодиодными фарами, 19-дюймовыми колесными дисками, салоном с кожаной обивкой и тремя вариантами деревянной отделки. В автомобиле также появится панорамный люк, четырехзонный автоматический климат-контроль, камера заднего вида, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 10,3-дюймовая информационно-развлекательная система и дополнительный 8,6-дюймовый экран, позволяющий руководить некоторыми функциями, в том числе климат-контролем. Для клиентов предложат несколько опциональных пакетов, включая Executive Rear Seat Comfort за 7 550 долларов, Rear Seat Connectivity за 3 250 долларов, Luxury за 4 250 долларов и Rear Seat Comfort за 3 500 долларов. Последний предоставляет сидения с функциями обогрева, вентиляции и массажа. В список остальных пакетов войдет Executive за 4 150 долларов, добавляющий подогрев руля, 22-позиционные передние сидения с подогревом, вентиляцией и массажем, целый набор систем помощи водителю и другие функции; Driver Assistance (2 750 долларов), который заботится о предоставлении технологий, в том числе адаптивного круиз-контроля, ассистента при дорожных пробках, функции удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. За ночное освещение с системой обнаружения пешеходов придется доплатить 2 300 долларов и за аудиосистему премиум-класса Bang&Olufsen — 5 900 долларов.

Под капотом Audi A8 расположится 3,0-литровый двигатель V6 TFSI с турбонаддувом, обеспечивающий 335 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат соединят с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Подобное оснащение позволит автомобилю достигать 0-100 км/ч за 5,6 секунды и в конечном итоге преодолевать отметку в 209 километров в час.