Первые 100 тыс. тонн угля с Чукотки вывезли на экспорт в КНР

ТАСС , 20 июля. Якорный резидент ТОР «Беринговский» отправил в Китай первые в этом году 100 тыс. тонн угля, добытых на месторождении «Фандюшкинское поле». Всего за период нынешней навигации в порты стран АТР отправят 500 тыс. тонн твердого топлива, сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу директор по портовой деятельности ООО «Берингпромуголь» Сергей Кеслер.

"Первые два судна взяли 100 тыс. тонн, сейчас на рейд встало третье, которое возьмет на борт еще 55 тыс. тонн. Всего в эту навигацию мы планируем вывезти с Чукотки в страны АТР полмиллиона тонн твердого топлива", — рассказал Кеслер.

В первой половине текущего года компания добыла 244 тыс. тонн угля. Период навигации в Беринговском может продолжаться до поздней осени. В 2017 году компания добыла 250 тыс. тонн, 165 тыс. из которых были направлены на экспорт в страны АТР. Со следующего года после модернизации порта резидент нарастит объемы экспорта до 1 миллиона тонн твердого топлива в год.

Резидент ТОР «Беринговский» компания «Берингпромуголь» (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal) приступила к подготовительным работам для добычи угля на месторождении «Фандюшкинское поле» в начале августа 2016 года. Для этого были привлечены инвестиции на сумму 23,3 млн австралийских долларов.