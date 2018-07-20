В поиске единорога. Стоит ли инвестировать в блокчейн в 2018 году

Блокчейн основан на трех ключевых принципах: распределенности, открытости и защищенности. Он позволяет хранить информацию обо всех более-менее значимых событиях. Технологию блокчейн, как воздух, невозможно зарегулировать на территории отдельно взятой страны. Она принадлежит всему миру. В этом суть децентрализации, поэтому крупнейшие IT-игроки, имеющие огромный штат финансовых аналитиков, несмотря на очевидный сезонный спад, выходят на крипторынок.

Первичное размещение токенов Gram от Telegram привлекло $1,7 млрд в первую очередь от классических мировых фондов — Benchmark, Sequoia Capital, Kleiner Perkins Caufield & Byers. Можно перечислить лишь небольшой список их инвестиций: Twitter, Uber, Instagram, PayPal , YouTube, WhatsApp, AirBnb и Spotify.

Фонд DST Global Юрия Мильнера инвестирует порядка $150-250 млн в проект мобильного банкинга Revolut, предлагающий премиум-клиентам в том числе возможность покупки, продажи и обмена биткоина и других криптовалют, что превращает этот финтех-стартап в единорога с капитализацией свыше $1,4 млрд

Мировые технологические гиганты не стоят в стороне. Основатель Facebook обратил свое внимание на рынок блокчейна, шифрования и криптовалют еще в начале года. Он прямо заявил о поиске наилучшего блокчейн-решения в услугах соцсети, а на днях один из топ-менеджеров Facebook перешел на должность директора по блокчейн-инженерии. Очевидно, что Марк Цукерберг отлично понимает всю важность технологии будущего.

Специфика российского рынка

Безусловно, по сравнению с классическими венчурными инвестициями, рынок ICO еще достаточно молод. Однако уже сейчас для понимания инвестиционных перспектив сферы блокчейн на российском рынке можно разобраться с тезисами основных сторон — регулятора и криптосообщества.

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова предлагает обособить понятия технологии распределенных реестров и криптовалюты, а также обосновать целесообразность перехода на новую технологию и определить основные постулаты для защиты инвестора.

Председатель комитета Госдумы по инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев поддерживает эту позицию по законодательной базе и заверяет, что в планах парламента до конца года принять законопроекты, регулирующие криптовалюты и блокчейн.

Основная претензия к регуляторам состоит в том, что законопроект «О цифровых финансовых активах» усложняет процесс выпуска токенов, взаимодействие с другими юрисдикциями и способствует переезду команд разработчиков в другие страны.

Как следствие, значительная часть венчурных инвесторов предпочитает входить в акционерный капитал за пределами России , хотя наша страна имеет огромный потенциал для инвестиций в технологические блокчейн-стартапы: это и банковская область, регистрация сделок с недвижимостью, автомобилями, всем что связано с оформлением документов, выдачей и подтверждением разнообразных справок и прав, выборы, логистика, медицина, ретейл, менеджмент, право и пр.

Использование блокчейна позволяет не только повысить надежность оплаты и подтверждения сделок, но и заметно упростить и ускорить все процессы. В результате выигрывает экономика всей страны. Очевидно, что именно в диалоге профессионального сообщества и регулятора должно появиться законодательство, учитывающее как интересы государства, так и инвестора.

Перспективы цифровых инвестиций

Регулирование блокчейн-отрасли формируется по всему миру, и на это есть веские причины. Последний аналитический обзор, учитывающий основные фазы первичных размещений токенов (ICO), запущенных в 2017 году, начиная с этапа предложения о продаже (pre-sale) до обращения на криптобиржах, представленный консалтинговой компанией ICS Statis Group, показал, что более 70% ICO, проведенных в 2017 году, были идентифицированы как скам-мошенничество.

В прошлом месяце TechCrunch опубликовал отчет, основанный на данных Coinopsy и DeadCoins, в котором сообщалось, что более 1000 криптопроектов «уже мертвы» по состоянию на 29 июня 2018 года.

Но все ли так плохо? Если мы обратимся к данным Coinmarketcap за 2017 год, то увидим, что общая капитализация крипторынка преодолела отметку в $600 млрд, стартовав в начале года со значения в $17 млрд Многие профессиональные участники рынка, разобравшись в новом тренде, действительно приумножили свои инвестиционные портфели в десятки раз.

Если вы решились инвестировать в технологические блокчейн-стартапы, то нужно быть готовым к тому, что ваши цифровые активы могут «зависнуть» на долгое время в силу ужесточения требований со стороны бирж к размещаемым компаниям в 2018 году.

Иначе говоря, инвестировать вы можете осенью, а получить возможность торговать на бирже — следующим летом. Риски также высоки: стоимость любого стартапа и его токена может упасть до очень низких значений в любое время.

Но криптовалюты имеют свои фундаментальные преимущества. Во-первых, это возможность переводить миллионы долларов при минимальных валютных издержках, которые не может себе позволить никакой классический банк. Во-вторых, это прозрачность блокчейн-операций и смарт-контрактов. Все это позволяет надеяться на то, что все больше людей будут хранить свои деньги в криптовалюте или инвестировать в нее. Другими словами, новые технологии зачастую входят в нашу жизнь совершенно незаметно, и блокчейн здесь не станет исключением.