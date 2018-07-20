ЦДНГ-1 Главного Управления по добыче нефти газа ООО «РН-Юганскнефтегаз» отпраздновал юбилей

Подразделение ведет разработку Восточно-Сургутского и Южно-Сургутского месторождений. Сейчас цех обслуживает 193 кустовые площадки и более 2780 скважин.

«Ведется бурение, строятся новые объекты. Реализуется программа по интенсификации добычи нефти и вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов рассчитанная до 2023 года. За последние три года на Восточно-Сургутском месторождении построено две кустовые площадки и сорок восемь скважин. В результате получены дополнительные объемы нефти. На Южно-Сургутском месторождении планируется строительство еще десяти кустовых площадок», — отметил начальник ЦДНГ-1 Евгений Гурьев

Для повышения нефтеотдачи пластов, специалисты цеха применяют различные геолого-технические мероприятия (ГТМ).

«За шесть месяцев текущего года подразделение выполнило план по добыче на 68%. Дополнительные объемы получаем за счет проведения гидроразрывов пласта, зарезки боковых стволов, планово-предупредительных ремонтов и других мероприятий», –пояснил заместитель начальника ЦДНГ-1 по геологии Рамиль Салахов.

Трудовой коллектив ЦДНГ-1 опытный и амбициозный, готовый к решению поставленных задач и достижению новых производственных высот.

Справка: ООО «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее предприятие в составе ПАО «НК „Роснефть“ , ведет работу на 35-х лицензионных участках. В 2017 году объем добычи составил 66,5 миллионов тонн нефти. Накопленная добыча предприятия превышает 2,3 миллиарда тонн нефти.

Фото: ООО „РН-Юганскнефтегаз“